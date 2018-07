Der Speer ist sein Sportgerät: Luca Stechert fährt nach Berlin. (Jonas Kako)

Brinkum. Berlin kennt Luca Stechert bereits. Zweimal hat er die deutsche Hauptstadt mit der Schule besucht. An diesem Freitag geht es zum dritten Mal in an die Spree – nun allerdings in sportlicher Mission: Der 15-Jährige vom FTSV Jahn Brinkum ist der einzige Sportler aus unserem Verbreitungsgebiet, der an den Norddeutschen Meisterschaften der U20- und U16-Athleten teilnimmt.

Leichtathletik betreibt Luca Stechert, seit er vier Jahre alt gewesen ist. Dem Sport ist er bis heute treu geblieben. Einiges hat sich allerdings verändert. Denn nachdem er in seinen ersten Jahren die komplette Ausbildung in allen Disziplinen durchlaufen hat, ist er nun in der Phase der Spezialisierung, er konzentriert sich also auf das, was ihm besonders gut liegt. Das ist zum einen der Hochsprung und zum anderen der Speerwurf. Vom 800-Meter-Lauf hat er sich verabschiedet, obwohl er einst Kreisrekordhalter war. „Mir liegen die technischen Disziplinen“, erklärt er. „Luca lernt sehr schnell“, bescheinigt seine Mutter Bettina ihm eine gute Auffassungsgabe. Das ist gerade im Speerwurf wichtig, denn ohne die richtige Technik sind gute Resultate quasi unmöglich. Doch Stechert beherrscht das Zusammenspiel vieler Komponenten im Speerwurf: Rückführung, Impulsschritt, Stemmschritt – all das sitzt bei ihm erstaunlich gut. Sein Speer landet an mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Sektor.

Geprägt hat ihn Ute Schröder, die so viele Leichtathletik-Talente der Region das Speerwerfen gelehrt hat. Luca Stechert weiß, was er an der Talentschmiedin hatte, die die Technik vermitteln kann wie keine Zweite. „Ute hat immer sofort gesehen, wenn etwas nicht stimmte. So eine gute Trainerin findet man nicht oft“, erklärt er. Viel mitgenommen hat er auch von Nils Rudow, der allerdings ebenso wie Schröder nicht mehr in Brinkum aktiv ist. Also trainiert sich Stechert allein, bis zu viermal pro Woche. Er hat sogar den Trainerassistenz-Schein abgelegt. Ein echter Kennerblick von außen fehlt, doch davon lässt sich das Talent nicht unterkriegen, auch wenn es zugibt, „dass es manchmal schwierig ist, die kleinen Fehler auszumerzen“. Mit 42,19 Metern hat er erst vor wenigen Wochen in Delmenhorst eine neue Bestleistung aufgestellt. Um gut sechs Meter hat er sich gesteigert. Luca Stechert hat gelernt, mit Schwierigkeiten umzugehen. „Er ist ein Kämpfer“, weiß seine Mutter Bettina um die Willensstärke ihres Zöglings, der auch seinen jüngeren Bruder Lasse unter seine Fittiche genommen hat. Ganz schön erwachsen für einen 15-Jährigen.

Wenn Luca Stechert am Sonntagmittag im Stadion Lichterfelde mit dem Speer in der Hand zum ersten Wurf Anlauf nehmen wird, dann zählt er nicht zu den Favoriten. Mit seinem Meldeergebnis von 42,19 Metern braucht er sich in der U16-Konkurrenz aber wahrlich auch nicht zu verstecken. Sechster ist er mit dieser Weite. Der Nachwuchsathlet hat sein eigenes Ziel für den Wettkampf bereits definiert: „Ich will unter die Top Acht kommen.“ Wenn ihm das gelingt, war Berlin auch zum dritten Mal eine Reise wert.