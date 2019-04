Schier hoffnungslos mit 0:4 lagen die Fußballer des Kreisligisten TSG Osterholz-Gödestorf nach 54 Minuten beim Barnstorfer SV im Rückstand. Dann kam TSG-Akteur Simons Sels ins Spiel, dem ein lupenreiner Hattrick gelang. Schlussendlich mussten die Gäste beim 3:4 (0:2) jedoch mit leeren Händen die Heimreise antreten.

Marc Pallentien brachte die Gastgeber per Kopfball in Führung (17.). Philipp Lanz konnte kurz vor der Pause erhöhen (44.). Die Gäste ließen durch Malte Garlich (5./30.) und Omar Atris (21.) aussichtsreiche Gelegenheiten aus. Als dann auch noch Matthias Brokering (53.) und Dominik Klatte (54.), der einen von Hendrik Böse verursachten Foulelfmeter verwandelte, trafen, schien sich ein Debakel für die Gödestorfer anzubahnen. „Doch dann haben wir Moral bewiesen“, sagte TSG-Coach Karsten Köitsch, der nach einer Stunde Simon Sels ins Spiel brachte. Zunächst traf Sels per Abstauber (65.). Beim zweiten Treffer nutzte er einen Fehler des Barnstorfer Keepers (81.) und war eine Minute später erneut erfolgreich (82.).