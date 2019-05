Chancenlos gegen Buntentor: Tabea Heinemann und der SC Weyhe. (Janina Rahn)

Weyhe. Die Fußball-Frauen des SC Weyhe haben die erhoffte Sensation im finalen Saisonspiel der Verbandsliga Bremen verpasst und gegen den haushohen Favoriten ATS Buntentor mit 0:6 (0:1) verloren. „Das Ergebnis ist ein bisschen zu hoch ausgefallen, wir haben uns bei dem einen oder anderen Gegentor einfach dusselig angestellt“, fasste der zum Ende der Spielzeit scheidende Weyher Trainer Torsten Döpke, der das Team gemeinsam mit Danny Lumpe betreut hat, das Gesehene zusammen. „Wir haben alles versucht, uns nicht hängen lassen, aber am Ende ist die Qualität Bunten­tors natürlich zu groß.“

Eine Halbzeit lang hielten die Gastgeberinnen die Partie dennoch offen und kassierten nur ein Tor. Eine hohe Flanke segelte bis an den zweiten Pfosten des Weyher Gehäuses, niemand fühlte sich für Sabrina Langejürgen (26.) zuständig, die das Leder ins leere Tor schob. In der Pause lobten die SC-Trainer den kämpferischen Einsatz und die ordentliche Defensivleistung, die im zweiten Durchgang aber deutlich nachließ. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff brachte ein tempofreier Rückpass SC-Keeperin Milena Daneke in Bedrängnis, die nur noch Aline Stenzel (47.) anschießen konnte – das höchst unglückliche 0:2.

Bei einem Freistoß von der linken Seite ließ kurz darauf die Zuordnung in der Weyher Abwehr zu wünschen übrig, Karla Kedenburg (62.) bestrafte die Unaufmerksamkeit mit dem 3:0. Beim 0:4 parierte Milena Daneke zunächst einen Schuss aus halblinker Position, die Kugel prallte nach vorn, wo Kathrin Seeger (71.) entschlossener zur Sache ging als ihre Gegenspielerinnen. Ein schneller Angriff über den linken Flügel bis zur Grundlinie führte zum 5:0. Den scharf ins Zentrum gebrachten Pass verwertete Aline Stenzel (75.) weitgehend unbedrängt. Das halbe Dutzend voll machte Phyllis Rüsenberg (83.) nach einem rasch ausgeführten Einwurf an der Mittellinie, der unter dem Radar der Weyher Defensive flog. Auch hier konnte Milena Daneke den Erstversuch noch aufhalten, doch gegen den Nachschuss war sie zum sechsten, aber auch letzten Mal machtlos.

Weitere Informationen

SC Weyhe – ATS Buntentor 0:6 (0:1)

SC Weyhe: Daneke – Ludes, Frank, Mohren, Caliskan, Heinemann, Jankovic, Manns, Hügen, Hellmuth, Lehmann

Tore: 0:1 Sabrina Langejürgen (26.), 0:2 Aline Stenzel (47.), 0:3 Karla Kedenburg (62.), 0:4 Kathrin Seeger (71.), 0:5 Aline Stenzel (75.), 0:6 Phyllis Rüsenberg (83.) LAL