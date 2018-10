Nico Gerritsen zeigte beim Debüt für die Bassumer Shooting Birds zwei ganz starke Leistungen und trug entscheidend zu den beiden Erfolgen bei. (INGO MÖLLERS)

Harpstedt/Bassum. Perfekter Saisonstart für die Oberliga-Squasher des Bassumer SC Shooting Birds: Beim Heimspieltag in Harpstedt besiegte die Mannschaft um Jill Witt, Andreas Tiemann, Nico Gerritsen und Michael Weiler die Squash Hôncas Neustadt 2 und den SC Achim-Baden jeweils mit 3:1 und übernahm die Tabellenspitze. „Der Spieltag ist gut gelaufen für uns“, freute sich Mannschaftssprecher Tiemann. Eine Selbstverständlichkeit war das für die Gastgeber nicht. Schließlich starteten sie mit einer neu formierten Mannschaft. Mit dem Neuzugang Nico Gerritsen an dritter und Gastspieler Jill Witt an erster Position dominierten sie aber beide Begegnungen.

Bassumer SC Shooting Birds - Squash Hôncas Neustadt 2 3:1. Michael Weiler, der in drei Sätzen gegen Karsten Muhlert nur zehn Punkte zuließ, und Nico Gerritsen, der Frank Steen kaum mehr Chancen gewährte, sicherten den Lindenstädtern in den ersten beiden Partien bereits einen Punkt. Weiler zeigte, dass er an Position vier eine Top-Besetzung in der Oberliga ist, dem niederländischen Neuzugang Gerritsen attestierte Tiemann „eine ganz starke Leistung“. Für den Bassumer Teamsprecher lief es nicht nach Wunsch. Mit Oliver Clausen lieferte er sich ein enges Match, in dem er nach dem Gewinn des ersten Durchgangs zwei Satzbälle zur 2:0-Führung vergab. Das sei der Wendepunkt gewesen. Clausen spielte danach seine Erfahrung aus und gewann. Eine sichere Bank war Jill Witt. Der Bundesliga-Spieler vom 1. Bremer SC bezwang Stefan Drewke glatt in drei Sätzen. „Jills Klasse sieht man sofort“, freute sich Tiemann über den starken Gastspieler.

Bassumer SC Shooting Birds - SC Achim-Baden 3:1. Weiler leistete wie schon im ersten Spiel die perfekte Vorarbeit und siegte klar gegen Steffen Rohde. Gerritsen musste gegen Ulf Mettchen zunächst kämpfen, verlor den ersten Satz, arbeitete sich dann aber mit einem 17:15 ins Spiel zurück und behielt letztlich die Oberhand. Äußerst ausgeglichen verlief Tiemanns Partie gegen Katharina Hinrichs. 50:50 stand es nach fünf Sätzen nach Punkten, das bessere Ende aber hatte Hinrichs für sich. Den Sieg tütete Witt ein, der auch in seinem zweiten Spiel für die Shooting Birds nur drei Sätze benötigte. Gegen Tim Jäger ließ er nichts anbrennen.

Für die Bassumer geht die Saison am 4. November in Rüstersiel weiter. Dann treffen sie unter anderem auf die Boast Busters Jeverland, den Vizemeister des Vorjahres.

Weitere Informationen

Bassumer SC Shooting Birds - Squash Hôncas 2 3:1

Jill Witt - Stefan Drewke 11:2, 11:3, 11:9; Andreas Tiemann - Oliver Clausen 11:7, 9:11, 10:12, 8:11; Nicolaas Gerritsen - Frank Steen 11:3, 11:6, 11:4; Michael Weiler - Karsten Muhlert 11:3, 11:3, 11:4

Bassumer SC Shooting Birds - SC Achim-Baden 3:1

Jill Witt - Tim Jäger 11:5, 12:10, 11:6; Andreas Tiemann - Katharina Hinrichs 11:7, 10:12, 11:8, 10:12, 8:11; Nicolaas Gerritsen - Ulf Mettchen 6:11, 17:15, 11:6, 11:9; Michael Weiler - Steffen Rohde 12:10, 11:3, 11:2 THR