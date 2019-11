Steven Williams war mit seiner Erfahrung gegen Achim-Baden ein Erfolgsgarant. (INGO MÖLLERS)

Achim. Spitzenspieler Luis das Neves fiel verletzt aus, Nicolaas Gerritsen weilte im Urlaub: Personell hätten die Vorzeichen trotz der Rückkehr von Andreas Tiemann besser stehen können für die Oberliga-Squasher des Bassumer SC Shooting Birds. Sportlich dagegen holten die Lindenstädter quasi das Maximum aus den beiden Partien heraus: Vier Punkte sammelten sie durch das 4:0 über die Gastgeber SC Achim-Baden und das verlorene 2:2-Unentschieden gegen die Boast Busters Jeverland. Damit verteidigten die Bassumer die Tabellenführung vor dem punktgleichen SC Oldenburg.

„Wir sind auf jeden Fall zufrieden“, zog Bassums Mannschaftssprecher Andreas Tiemann ein positives Fazit. Es habe sich erneut gezeigt, dass der Kader in der Breite gut besetzt sei. Dieses Mal sprangen Steven Williams und Tammo Kreutzträger in die Bresche. Zehn von zwölf Punkten sind eine umso stärkere Ausbeute, wenn man bedenkt, dass die Lindenstädter in keiner der vier Partien in ihrer auf dem Papier Topbesetzung antreten konnten. „Wir hätten gern noch einen Zähler mehr geholt“, fand Tiemann zwar ein kleines Haar in der Suppe, wollte aber nicht meckern. „Wir können es auch so akzeptieren.“

SC Achim-Baden - Bassumer SC Shooting Birds 0:4 (2:12, 84:146). Einzig Steven Williams musste auf Bassumer Seite um den Erfolg bangen. Er verlor die ersten beiden Sätze gegen Ulf Mettchen, meldete sich dann aber eindrucksvoll zurück. „Steven hat sein Spiel umgestellt und auf seine unnachahmliche Art noch gewonnen“, lobte Tiemann seinen Mitstreiter, der seine Aufholjagd mit einem 11:1 im fünften Satz krönte. Janek Kreutzträger, Tiemann selbst und Michael Weiler ließen derweil insgesamt nur zwischen 15 und 17 Punkten zu und siegten damit glatt in drei Durchgängen gegen die Gastgeber.

Boast Busters Jeverland I - Bassumer SC Shooting Birds 2:2 (7:6, 113:119). Die Partie stand auf Messers Schneide: Die Kreutzträger-Brüder Janek und Tammo mussten ihre Spiele in jeweils drei Durchgängen abgeben, dafür punkteten allerdings Tiemann glatt und Weiler in vier Sätzen für die Shooting Birds. Trotz mehr Satzpunkten mussten sich die Lindenstädter mit nur einem und nicht zwei Zählern begnügen, denn die Jeverländer gewannen einen Durchgang mehr. Dass Weiler sowie beide Kreutzträger jeweils einen Satz mit dem Minimal-Rückstand von zwei Punkten verloren, war in diesem Moment umso bitterer. In die vierwöchige Pause gehen die Bassumer dennoch als Spitzenreiter – das wog den kleinen Ärger allemal auf.

SC Achim-B. - Bassumer SC Sh. Birds 0:4 (2:12, 84:146)

Tim Jäger - Janek Kreutzträger 4:11, 5:11, 6:11; Steffen Rohde - Andreas Tiemann 6:11, 7:11, 4:11; Lars Gerken - Michael Weiler 9:11, 4:11, 3:11; Ulf Mettchen - Steven Williams 11:7, 11:7, 8:11, 5:11, 1:11

Boast Bust. Jev. I - Bassumer SC Sh. B. 2:2 (7:6, 113:119)

Jorrit de Vries - Janek Kreutzträger 11:5, 12:10, 11:7; Marvin Stöhr - Andreas Tiemann 7:11, 4:11, 6:11; Joke Ulrich - Michael Weiler 11:9, 9:11, 6:11, 2:11; Michael Ulrich - Tammo Kreutzträger 12:10, 11:8, 11:4 THR