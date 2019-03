Tarek Azeldin (links) und der TSV Weyhe-Lahausen hatten im Derby gegen den TuS Sudweyhe II mit 1:3 das Nachsehen. (Sebi Berens)

Weyhe. Einen Sieger hat es im Derby der Fußball-Kreisliga Diepholz zwischen dem TSV Weyhe-Lahausen und dem TuS Sudweyhe II gegben. Und dsas war nach 90 Minuten auch offensichtlich: Denn nach der Partie gab es eine Mannschaft, die im Mittelkreis fröhlich tanzte und lautstark: „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“ sang. Dass die glücklichen 3:1 (2:1)-Gewinner am Ende die Sudweyher waren, war aufgrund des Spielverlaufs dann doch etwas überraschend.Denn über weite Strecken der Partie waren es die Lahauser, die spielerisch besser waren und viel mehr Chancen verbuchten als die Gäste aus Sudweyhe. Doch das spielte für das TuS-Trainerduo Henrik Schmidt und Arne Janßen keine Rolle: „Vielleicht waren wir spielerisch nicht besser, jedoch haben wir unsere Chancen besser genutzt und den Sieg am Ende eingefahren“, freute sich Janßen. Das wusste auch Torsten Leymann, der den verhinderten TSV-Trainer Friedhelm Famulla vertrat. „Wir hatten mehr Spielanteile und waren oft am Drücker. Allerdings haben wir zu viele Möglichkeiten liegen gelassen, während es die Sudweyher einfach besser gemacht haben“, gab Leymann zu.

Die erste Halbzeit gehörte den Gastgebern. Sie setzten mehr Akzente in der Offensive und wurden den Sudweyhern in vielen Situationen gefährlich, doch TuS-Keeper Kevin Rajes hatte einen besonders guten Tag und hielt seinen Kasten mit etlichen Paraden sauber. Während die Gastgeber ihr Glück immer wieder aufs Neue probierten, zappelte nach 13 Minuten der Ball im Netz der Lahauser: Sudweyhes Hannes Lüdeke spielte sich seelenruhig durch die Abwehrreihe der Gastgeber, passte zu Jonas Lüdeke, der den Ball links am TSV-Keeper Felix Eichhorn vorbeischob – das 1:0.

Sudweyhe wesentlich effektiver

Während das Tor der Gäste auch danach weiterhin unter Dauerbeschuss stand, fiel ein weiterer Treffer etwas später wieder auf der anderen Seite. Nach einem Konter waren es erneut die Brüder Lüdeke, die sich sehenswert durchkombinierten. Jonas war es schließlich, der für das 2:0 sorgte (20.). Der TSV blieb trotz des erneuten Rückschlages weiterhin dran. Tarek Azeldin traf in der 31. Minute die Latte. Wenig später folgte das Tor für die Gastgeber durch Dominik Jacobi (40.). „In der ersten Halbzeit hätten wir durch unsere zahlreichen Chancen in Führung gehen müssen. Leider waren wir vorne nicht konsequent genug“, bedauerte der TSV-Trainer.

Die zweite Hälfte gestaltete sich auf beiden Seiten etwas körperbetonter, auch weil die Gastgeber teilweise mit ihren Nerven zu kämpfen hatten, aufgrund der zahlreich vergebenen Chancen. „Ein Derby ist immer etwas Besonderes. Da wird halt etwas mehr gemeckert als in anderen Spielen“, wusste Leymann, dessen Team weiter am Drücker war und dem Ausgleichstreffer immer näher kam. Christian-Paul Wiesner und Torben Hellmuth hatten in der 63. Minute zwei dicke Möglichkeiten, die allerdings ungenutzt blieben. Für den endgültigen Knock-out der Lahauser sorgte Eike Dziuba in der 83. Minute mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand. Die Niederlage ist für Leymann zwar ärgerlich, doch mit der Leistung seiner Mannschaft ist er dennoch zufrieden: „Spielerisch haben die Jungs heute einen vernünftigen Auftritt hingelegt. Jetzt gilt es an der Effizienz zu arbeiten“, sagte der TSV-Coach.