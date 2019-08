Bramstedt. Etwas zu eilig agierte Fußball-Kreisligist TSV Bramstedt zum Saisonauftakt und dann war die Nachspielzeit etwas zu lang. Denn in der 93. Spielminute gelang Aydin Sünün vom TuS St. Hülfe-Heede per Strafstoß noch der Treffer zum 1:1 (1:0). Überflüssig aus Bramstedter Sicht, aber angesichts der in den letzten 30 Minuten engagierteren Gäste auch verdient.

Bramstedts Neu-Trainer Christian Jeinsen war wegen des späten Gegentores etwas zerknirscht. „Wir hatten einen Eckball und versuchen noch, ein schnelles Tor zu machen. Dann laufen wir in einen Konter“, ärgerte er sich. Hülfe-Heede schlug einen hohen Ball, Bramstedts Keeper Lukas Wickbrand wurde leicht behindert, der Ball fiel zu Boden und in dem Durcheinander brachte Daniel Zimmerman einen Gegner zu Fall. „Ein berechtigter Elfmeter, aber das Foul vorher am Keeper kann man auch pfeifen“, so Jeinsen. Sünün kümmerte es nicht, er verwandelte den Elfmeter (90.+3). Damit endete ein Spiel remis, das deutlich mehr Bramstedter Chancen gesehen hatte und vom TSV mehr als eine Hälfte überlegen geführt worden war. „Etwas fehlte uns am Ende die Kraft und St. Hülfe-Heede hat noch nachlegen können“, so Jeinsen. Gleichwohl hätte es höher als 1:0 stehen könne, ja müssen. Nico Heyse hatte nach gut einer Viertelstunde nach Kombination über Zimmermann und Alexander Matissek getroffen (16.).

In der Folge ließ Bramstedt den Ball laufen und kam zu Möglichkeiten. Räume dafür erspielte sich das Team. Neuzugang Serdar Uludasdemir agierte auf der linken Seite als Pendant zu Zimmermann. Vor beiden spielten Matissek und ganz vorn Heyse. Iven Lehner hatte verletzungsbedingt passen müssen. Die vier Offensiven scheiterten aber immer wieder. Nach Wiederanpfiff verblassten die Bramstedter Bemühungen aber zusehends. Ein, zwei Konter geb es noch. „Wir hätten das 1:0 über die Zeit retten können und müssen“, bilanzierte Jeinsen.