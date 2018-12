Ein Ende ist noch nicht in Sicht: Der SK Kirchweyhe will mit seiner zweiten Mannschaft nach wie vor in der Stadtliga antreten. (KOCH)

Kirchweyhe/Bremen. Aufgeben ist Peter Oranteks Sache nicht. Auch Geduld kann zum Erfolg führen, das weiß er als Schachspieler nur zu gut. Deshalb kommt es nicht überraschend, dass der Vorsitzende vom Schachklub Kirchweyhe nach der Niederlage vor dem Amtsgericht Bremen nicht klein beigibt und weiter um einen Platz in der Stadtliga des Landesschachbundes (LSB) Bremen für die zweite Mannschaft des SKK kämpfen will. „Wir haben Berufung eingelegt“, erklärte er gegenüber unserer Zeitung.

Der Fall wird also vor dem Landgericht weiter verhandelt. Das Amtsgericht war, wie berichtet, dem Antrag des SKK nicht gefolgt, dessen zweite Mannschaft in die Stadtliga einzugliedern. Die Kirchweyher sind der Auffassung, die Turnierordnung schreibe vor, dass eine Liga nur mit zehn Mannschaften starten dürfe und ihnen deshalb der freie Platz in der derzeit nur mit neun Teams spielenden Stadtliga zustehe, da sie als einziger Verein nachrücken wollten. Die Richterin gab stattdessen dem LSB Recht, der einen Doppelaufstieg der Kirchweyher, die gerade erst den Schritt von der B- in die A-Klasse gemeistert hatten, ablehnte.

Einen Monat Zeit gab die Richterin laut Orantek dem SKK, um Berufung einzulegen. Diese Spanne musste der Klub, der von der 127Schach-Stiftung finanziell unterstützt wird, gar nicht erst ausreizen. Wenige Tage, nachdem er das Urteil erhalten und mit seinem Anwalt studiert hatte, legte er Berufung ein. Sollte diese vor dem Landgericht scheitern, ist der Kirchweyer Aufstieg in die Stadtliga auf diesem Weg nicht mehr möglich. „Dann müssen wir es sportlich in der A-Klasse schaffen“, bekräftigte Orantek.

Doch der SKK hat neue Argumente, die den Vorsitzenden aus Celle hoffnungsfroh stimmen, den Streitfall für sich entscheiden zu können: „Der entscheidende Schlüsselbegriff ist Selbstbindung.“ Diese tritt in diesem Fall laut Orantek deshalb ein, weil der LSB in der Vergangheit deutlich gemacht habe, dass das Auffüllen der Ligen Priorität besitze. Das habe er sogar am Beispiel Kirchweyhe getan, erklärt Orantek. So unter anderem bei der Rückkehr des SKK in den Landesschachbund Bremen im Jahr 2013. Damals durften die Kirchweyher in der B-Klasse starten, in der zuvor nur sieben Teams gemeldet waren. Dabei, so Orantek, habe der Verein als Neuling zwei Ligen, nämlich die D- und die C-Klasse übersprungen. Die Regel, zu kleine Ligen aufzufüllen, werde also schon seit Jahren angewandt vom LSB. Dadurch entstehe eine Selbstbindung. In dieser Saison sei zudem Kirchweyhe 3 in die C-Klasse aufgestiegen, obwohl die Mannschaft im Vorjahr Letzter der D-Klasse war. Der Platz sei ihr angeboten worden vom LSB-Turnierleiter, um die Klasse auf sechs Teams aufzufüllen. „Diese Regel darf man für die Stadtliga nicht anders anwenden als für die anderen Ligen“, ist Orantek überzeugt. Aus reiner Willkür werde diese Selbstbindung nach Artikel 3 des Grundgesetzes nun nicht vollzogen, so sein Vorwurf.

Um den Druck zu erhöhen, haben die Kirchweyher zudem den Antrag gestellt, den LSB-Präsidenten Dr. Oliver Höpfner persönlich vorzuladen oder bei Nichterscheinen mit einem Ordnungsgeld zu bestrafen. Der Landesschachbund teilte auf Nachfrage mit, zum laufenden Verfahren keine Angaben machen zu wollen.