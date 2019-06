Den Blick nach vorne gerichtet: Für Anna-Lena Freese geht es seit geraumer Zeit stetig bergauf. Jetzt toppte sie ihre persönliche 100-Meter-Bestzeit. (Ralf Görlitz)

Stuhr. Das Jahr könnte momentan für Anna-Lena Freese, Leichathletin des FTSV Jahn Brinkum, nicht besser laufen: Sie brillierte sowohl in der Hallen- als auch in der Freiluftsaison mit persönlichen Bestzeiten. Dass es so gut läuft, macht die 25-Jährige gleich an mehreren Faktoren fest: „In sportlicher Hinsicht läuft es einfach fantastisch. Ich habe endlich einmal die ganze Saison durchtrainieren können und habe keine Verletzungen davongetragen“, freut sich Freese über problemlose Monate.

Schon zu Beginn des Jahres hatte die Brinkumerin bei den Hallen-Landesmeisterschaften in Hannover für einen Ausnahmemoment gesorgt: Mit einer sehr starken Zeit von 7,39 Sekunden holte sie sich auf der 60-Meter-Strecke den Titel und erntete dafür tosenden Applaus. Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig Mitte Februar verpasste sie um ganze zwei Hundertstelsekunden den Endlauf auf der 60-Meter-Strecke und musste so einen minimalen Dämpfer hinnehmen. Bei ihrem ersten Freiluftauftritt im beschaulichen Weinheim in Baden-Württemberg überzeugte die 25-Jährige bei den Chrono Classics auf ganzer Linie und landete im 100-Meter-Finale in 11,48 Sekunden auf den dritten Rang. „Ein richtig guter Start in die Freiluft-Saison war das“, betont Freese, die ihre drittschnellste Zeit über diese Strecke lief. Auf dem Pfingstsportfest und bei den Landesmeisterschaften im Hindernislauf in Zeven Anfang Juni setzte das Sprint-Ass des FTSV noch einen drauf: Über die 100 Meter überbot sie mit 11,29 Sekunden ihre persönliche Bestzeit von 11,30 Sekunden. „Damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich habe mich fit und bereit gefühlt, dass ich am Ende aber so ein Resultat erziele, kam schon überraschend“, gab Freese zu. Im A-Finale reichten anschließend 11,51 Sekunden zum Gesamtsieg. Doch die Zeit aus dem Vorlauf wurde nicht offiziell anerkannt, weil Freese von einem ausgeprägten Rückenwind (vier Meter pro Sekunde) profitierte. „Das hat mich natürlich tierisch geärgert“, verdeutlicht sie noch einmal ihren Unmut.

Die guten Leistungen habe sie vor allem ihrem Training zu verdanken. Fünf bis sechs Mal die Woche kommen sie und ihr Coach Björn Stenzel zusammen und arbeiten an den Feinheiten. „Neben den Lauf- und Krafteinheiten arbeiten wir an der Technik, der Koordination und dem Start“, zählt die Topathletin die Schwerpunkte ihrer Übungseinheiten auf. Wirkliche Defizite sind ihr dabei aber nicht aufgefallen: „Natürlich gibt es die eine oder andere Sache, die etwas besser laufen könnte. Tatsächlich sind Björn und ich aber sehr zufrieden, so wie es momentan läuft.“

An diesem Wochenende legt die Athletin des FTSV eine kleine Pause ein, ehe es ab der kommenden Woche mit zahlreichen Abendmeetings, unter anderem in Mannheim, weitergeht. Dann möchte sich Freese vor allem auf ihrer Paradestrecke, den 200-Metern, beweisen. „Ich fühle mich bereit. Im vergangenen Jahr ist es über die 200 Meter zwar nicht so gut gelaufen. Ich denke aber, dass ich es diesmal packen kann“, gibt sich Freese selbstbewusst. Die Norm für die Deutschen Meisterschaften Anfang August im Berliner Olympiastadion beträgt auf der 100-Meter-Strecke 11,70 Sekunden. Die hat sie in Weinheim bereits geknackt. Über die 200 Meter sind 24,40 Sekunden vonnöten. „Das sollte ich trotz allem schaffen“, ist die 25-Jährige auch in diesem Fall zuversichtlich.

Mit konkreten Zielen für die Deutschen Meisterschaften hält sich die Brinkumerin dagegen noch bedeckt. „Ich denke von Wettkampf zu Wettkampf. Was bei der DM passiert, sehe ich dann“, lässt sich Freese nicht in die Karten schauen. Nur so viel: Wenn die aktuelle Form bestehen bliebe und sie sich keine Verletzungen zuziehe, ginge sie als eine der Favoriten über die 100 Meter ins Rennen.

Mit einem erfolgreichen Rennen könnte sie den Blick sogar auf die Leichathletik-Weltmeisterschaften, die vom 28. September bis zum 6. Oktober in der katarischen Hauptstadt Doha ausgetragen werden, richten. Doch davon möchte die 25-Jährige zurzeit nichts wissen: „Das spielt für mich momentan keine Rolle. Ich hoffe, dass ich weiterhin so gute Leistungen und Ergebnisse erzielen kann“, betont sie das Hier und Jetzt. Die Norm für die WM kenne sie bereits, „dennoch bleibt das für mich erst einmal Zukunftsmusik“, bestätigt Anna-Lena Freese.