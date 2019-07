Der TuS Sudweyhe wurde Dritter in Großenbrode. (FR)

Großenbrode/Sudweyhe. Der TuS Sudweyhe hat das Final-Four-Turnier der Beachsoccer-Tour des Deutschen Fußballbundes verpasst. Beim Regionalentscheid Nord im schleswig-holsteinischen Großenbrode enttäuschten die Grün-Weißen allerdings keinesfalls. Als Dritter erreichten sie nach den Rängen fünf und sechs in den Vorjahren ihre beste Platzierung. Der TuS war so gut wie nie – und scheiterte nur knapp.

Dementsprechend zog Mannschaftssprecher Denny Kosel ein positives Fazit: „Wir haben unsere beste Leistung auf so einem großen Turnier gezeigt. Wir hätten mit etwas mehr Glück das Finale erreichen können.“ Letztlich entwickelte sich das Turnier so, wie er es erwartet hatte: Die drei schleswig-holsteinischen Vertreter zeigten sich stark, der TuS war der Herausforderer, während die Nordish Sharks aus Hamburg und die FG Vienenburg etwas abfielen. Die Sudweyher verloren zwar das erste Vorrundenspiel gegen den TSV Vineta Audorf mit 2:3, „doch da hat sich gezeigt, dass wir auf Augenhöhe waren mit dem späteren Sieger“, registrierte Kosel. Vienenburg war im zweiten Spiel kein Stolperstein für die Landkreisdiepholzer, die mit dem 5:1-Sieg das Ticket für das Halbfinale lösten – als einziger Vertreter, der nicht aus Schleswig-Holstein kam.

Im Duell mit dem Titelverteidiger Ultima reserva do Brasil geriet Sudweyhe direkt nach Spielbeginn in Rückstand. „Das war ganz bitter, aber wir haben uns zurückgekämpft und ausgeglichen“, erlebte Kosel ein Spiel, das Spitz auf Knopf stand. Am Ende fehlte dem TuS das Quäntchen Glück, umso mehr schmerzte das 1:2. „Wir hatten die Chance, das Ding zu wuppen“, hielt Kosel den Finaleinzug nicht für ausgeschlossen – genauso wenig wie den Turniersieg und damit die Qualifikation für das Final-Four-Turnier. Dieses Ziel hat der TuS allerdings auch weiterhin vor Augen: „Wir wollen nach Warnemünde“, kündigte Kosel bereits einen neuen Anlauf im kommenden Jahr an.

Weitere Informationen

Gruppe A

Hohensee United - Ultima reserva do Brasil 2:3

Nordish Sharks - Hohensee United 1:10

Ultima reserva do Brasil - Nordish Sharks 6:3

1. Ultima reserva do Brasil 2 9:5 6

2. Hohensee United 2 12:4 3

3. Nordish Sharks 2 4:16 0

Gruppe B

TuS Sudweyhe - TSV Vineta Audorf 2:3

FG Vienenburg - TuS Sudweyhe 1:5

TSV Vineta Audorf - FG Vienenburg 3:1

1. TSV Vineta Audorf 2 6:3 6

2. TuS Sudweyhe 2 7:4 3

3. FG Vienenburg 2 2:8 0

Spiel um Platz 5

FG Vienenburg - Nordish Sharks 1:3

Halbfinale

Ultima reserva do Brasil- TuS Sudweyhe 2:1

TSV Vineta Audorf - Hohensee United 6:3

Finale

TSV Vineta Audorf - Ultima reserva do Brasil 6:2