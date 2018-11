Sven Engelmann war zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. (Jonas Kako)

Sottrum. In der Handball-Landesliga der Männer geht es derzeit spannend zu. Nachdem die Liga in den vergangenen Jahren von den Routiniers des VfL Fredenbeck III dominiert wurde, verspricht diese Spielzeit eine interessantere zu werden: Sechs Teams bilden nach neun Spielen die Spitzengruppe. Nach einem ungefährdeten 37:29 (19:13)-Erfolg beim TV Sottrum hat es sich auch die HSG Stuhr vorne im Klassement gemütlich gemacht. Mit einer Bilanz von 14:4 Punkten nehmen die Mannen um Trainer Sven Engelmann in der vom TSV Daverden angeführten Tabelle aktuell Platz drei ein.

Engelmann war mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim weiterhin sieglosen Ligaschlusslicht zufrieden. Der Sieg sei nie gefährdet gewesen, stellte der Coach aus Lemwerder fest. „Sicher, wir hätten auch ein paar Tore höher gewinnen können. Aber alle Spieler sollten ausreichend Einsatzzeiten bekommen“, erläuterte Engelmann, angesprochen auf die recht hohe Zahl der Gegentreffer. So blieb die 1:0-Führung durch Malte Skusa die einzige für den von Andreas Pott trainierten TV Sottrum. Nach vier Minuten stand es noch einmal 4:4, dann setzten sich die favorisierten Gäste mit einem Zwischenspurt auf 8:4 ab. Als sich Jan Burgdorf zwei Minuten vor der Halbzeit mit seinen insgesamt sieben Treffern den Pausenstand verantwortlich zeichnete, wuchs der Vorsprung auf sechs Tore an. In Abschnitt zwei das gleiche Bild: Kontinuierlich bauten die Gäste ihre Führung aus. Zum Schluss durfte sich dann sogar Keeper Stefan Germanus in die Torschützenliste eintragen lassen. Er traf zum Endstand ins leere Tor der Gastgeber.

Beide Mannschaften hatten am Sonntagabend nicht ihre stärksten Formationen aufgeboten. Während man bei den Stuhrern beispielsweise Namen wie Tim Kieselhorst oder auch Meik Schäfer vergeblich auf dem Spielbogen suchte, musste Coach Pott beim TV Sottrum auf seinen Top-Torschützen Felix Lückert sowie Rückraumspieler Martin Jünemann verzichten. Am kommenden Wochenende bekommt es die HSG Stuhr erneut mit einer Mannschaft aus dem Keller der Tabelle zu tun. Es geht nach Bremerhaven zum TV Gut Heil Spaden. Nach dem Trip in die Seestadt darf die Engelmann-Crew dann viermal in Folge vor eigenem Anhang ran. Zum Auftakt der kleinen Heimspielserie steht dann gleich ein Top-Duell an. Verbandsliga-Absteiger HSG Bützfleth/Drochtersen kommt am 2. Dezember an den Brunnenweg.

Weitere Informationen

TV Sottrum - HSG Stuhr 29:37 (13:19)

HSG Stuhr: Sadeghi, Germanus (1) – Burgdorf (7), Link (6), Hamsch (6), Schneider (5), Schwarze (4), Stapper (3), Peters (3/2), Brüggemann (1), Oswianowski (1), Gums, Beckmann

Siebenmeter: TV Sottrum 4/2, HSG Stuhr 2/2

Zeitstrafen: TV Sottrum 5, HSG Stuhr 0 PRÜ