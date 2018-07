Das vereinsinterne Duell beim SC Weyhe wird es in der kommenden Saison nicht geben. Der Klub hat nur noch eine Frauenmannschaft gemeldet. (Jonas Kako)

Der SC Weyhe hat mit der Nachricht, aus zwei Frauenmannschaften in der neuen Verbandsliga-Saison eine zu machen, für Aufsehen gesorgt. Was waren denn die Gründe für diesen Schritt?

Torsten Döpke: Aus dem ehemaligen Kader II sind frühzeitig Mädels auf uns zugekommen und haben gesagt, dass sie sich zum Beispiel aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen anders orientieren müssen. Das gleiche ist in Kader eins passiert. Da haben auch einige gesagt, sie machen ein Auslandsjahr oder werden auf Reisen gehen nach dem Abitur. Die eine oder andere versucht außerdem, bei einem anderen Verein eine neue sportliche Alternative zu finden. Das hat uns dazu bewogen zu sagen, wir machen da keinen Krampf und versuchen zwei Mannschaften zu behalten. Dann haderst du von Spieltag zu Spieltag, ob du eine Mannschaft vollkriegst oder nicht. Das war der entscheidende Grund zu sagen: Wir machen aus zwei Kadern einen.

Rolf Schwenke: Zumal Kader II durch die Langzeitverletzten ohnehin einige Probleme hatte, vollzählig auf dem Platz zu erscheinen. Das spielt dann alles zusammen.

Döpke: Genau. Solche Situationen wollen wir in Zukunft nicht mehr. Das ist der Hauptgrund für die Zusammenlegung der Kader. Für zwei Mannschaften hätte es nicht gereicht, um eine vernünftige Spieltagsplanung zu machen. Das ist der einzige Grund dabei.

Schwenke: So gehen wir mit einem sicheren, großen Kader in die Saison.

Döpke: Stand heute sind wir 27. Wobei im Herbst die eine oder andere uns verlassen wird für ein halbes, dreiviertel oder ganzes Jahr. Da müssen wir gucken, wie sich das dann darstellt. Aber der Kader ist von der Größe her ausreichend, um für eine ganze Saison eine sichere Planung zu haben. Und von der Qualität brauchen wir nicht zu sprechen. Da ist uns nicht angst und bange, sondern im Gegenteil: Da haben wir keinen Qualitätsverlust.

Döpke: Dass wir Qualität verlieren, ist unbestritten. Aber die Gerüchte, die am Markt herrschen, dass wir keine Qualität mehr auf den Platz kriegen, sind Quatsch. Ich glaube nämlich nicht, dass wir groß an Qualität einbüßen. Wir verlieren diese Spielerinnen, aber deswegen geht die Welt nicht unter. Gerade Kader I hätte auch ohne diese Spielerinnen im letzten Jahr sehr gut abgeschnitten. Es war immer genügend Potenzial vorhanden. Wer jetzt sagt, in Weyhe findet kein Frauenfußball mehr statt und die Qualität stimmt nicht mehr, dem kann ich nur sagen: Achtet auf die nächste Saison, uns müsst ihr auf dem Zettel haben.

Schwenke: Wenn man mal die letzte Saison nimmt: Die Startaufstellungen waren ständig anders. Da saßen auch mal Spielerinnen, die uns jetzt verlassen, auf der Bank. Und trotzdem haben wir die Spiele gut bestritten und gewonnen. Die Kader waren wirklich beide sehr gut, bloß eben der zweite personell zu klein.

Danny Lumpe: Wir haben zwar individuelle Qualität verloren, aber die können wir auffangen durch andere Spielerinnen, die uns als Trainern natürlich auch neue Möglichkeiten geben. Da haben wir viele Ideen. Ich glaube, dass wir sehr gut aufgestellt sind für die neue Saison.

Döpke: Völlig falsch. Solche Gerüchte kann ich nur belächeln, weil ich weiß, wie es wirklich bei uns aussieht. Auf das, was andere sagen, gebe ich wirklich nichts. Wir schauen nur auf unsere Arbeit, und die wird weitergehen wie bisher.

Lumpe: Es war nie so, dass gesagt wurde, wir müssen das in der und der Zeit erreichen. Es gab keine Pflicht. Von daher haben wir uns da nie unter Druck gesetzt. Aber abgeschrieben haben wir das nicht.

Döpke: Das stimmt. Wir können nicht aufsteigen, weil wir die Voraussetzungen nicht erfüllen. Das ist das einzige, was uns daran hindert, sportlich aufzusteigen. Das heißt aber nicht, dass wir das Jahr nicht nutzen wollen, um uns neu zu ordnen und weiter leistungsorientierten Fußball anzubieten. Das Ziel ist ganz klar, wenn möglich wieder im nächsten Jahr die zweite Mannschaft zu etablieren, um auch sportlich den nächsten Schritt machen zu können. Aber deswegen verabschiedet sich der SC Weyhe nicht vom mittelfristigen Ziel Regionalliga. Das ist das, was wir bieten wollen.

Schwenke: Wir wollen in Weyhe eine vernünftige Möglichkeit bieten, Spielerinnen auszubilden. Das steht erst einmal absolut im Vordergrund. Wenn man sie so weit entwickelt, dass andere Vereine auf sie aufmerksam werden, ist das für uns natürlich schön zu sehen, dass wir gute Arbeit geleistet haben. Aber letzten Endes ist es so, dass wir darauf hinarbeiten, dass diese Spielerinnen den Schritt in die Regionalliga in naher Zukunft mit uns gehen. Auch wenn es jetzt nicht möglich ist: Das Ziel bleibt bestehen.

Schwenke: Es war bisher nie ein Muss, es war immer nur ein Kann. Wir würden gern den Weg gehen, aber es gibt kein Jahr, auf das wir uns festgelegt haben.

Döpke: Wenn wir es schaffen, eine zweite Damenmannschaft zu etablieren, dann greifen wir auch wieder an. Wichtig ist, weiter auszubilden und leistungsorientierten Fußball zu bieten. Nur weil wir nicht aufsteigen können, heißt das nicht, dass wir in der nächsten Saison nicht Meister werden wollen. Das Ziel bleibt, nur den nächsten Schritt können wir noch nicht machen.

Lumpe: Der Vorteil ist, dass sich die Spielerinnen größtenteils ja schon untereinander kennen. Da sind in den vergangenen Jahren auch persönliche Freundschaften entstanden. Das wird in Zukunft natürlich noch mehr gefördert und sehr wichtig sein.

Schwenke: Wir haben uns die ganze Saison die Kabinen und den Platz geteilt und standen immer gleichzeitig auf dem Feld. Eine Bindung untereinander ist schon immer da gewesen. Teilweise haben die Mädchen ja auch schon vor zwei Jahren zusammengespielt und sind erst letzte Saison getrennt worden, als wir die zweite Mannschaft dazu gemeldet haben.

Döpke: Wir machen nicht aus zwei fremden Mannschaften eine neue. Die Mädchen kennen sich ganz genau. Von daher müssen sich zwei Mannschaften da nicht neu finden. Sicher muss man noch einmal gucken, wie die Positionen im Einzelnen besetzt sind. Hast du teilweise eine Doppel- oder sogar eine Dreifachbesetzung? Aber man weiß auch, wie es über eine lange Saison läuft: Es werden Verletzte dazukommen, die eine oder andere, die Schichtdienst hat, wird einige Spiele verpassen. Von daher hat der Kader die richtige Größe. Wir haben da überhaupt keine Bedenken.

Schwenke: Dafür arbeiten wir Hand in Hand. Es sind so viele Leute, die diese Geschichte anpacken. Letzten Endes ist es so, dass wir alle das gleiche Ziel vor Augen haben, auch taktisch und fußballerisch. Wir sehen die Mädels im Vordergrund und wollen das Beste herausholen. Das ist ein Mannschaftsprojekt.

Schwenke: Der Titel war sehr überraschend. Wir wussten, dass wir sehr gute Mädchen dabei hatten, aber wir haben auch viele Neuanfängerinnen dazu bekommen, die bei uns immer willkommen sind. Wir suchen ständig Verstärkungen. Es war wichtig, diese Mischung zu einer Einheit zu formen. Das ist sehr gut gelaufen mit einem sehr positiven Ergebnis am Ende. Das bedeutet nicht, dass wir wieder Meister werden müssen. Da liegt der Fokus auf der Entwicklung. Das sind die Spielerinnen, von denen wir hoffen, dass sie später den Frauenkader voranbringen und vielleicht dann auch Regionalliga-Niveau erreichen. Der Übergang vom Mädchen- in den Frauenbereich funktioniert.

Döpke: Definitiv. Wir müssen ja nicht neu Luft holen. Die Luft ist schon da. Wir können Spielerinnen von uns und unserem Konzept überzeugen. Sonst würden sie nicht zu uns kommen. Wir werden auch weiterhin versuchen, Spielerinnen an uns zu binden, denen wir eine Perspektive bieten können, die sie in vielen anderen Vereinen nicht finden können.

Schwenke: Wenn man mal überlegt: Vor drei Jahren gab es uns noch gar nicht. Dann sind wir in der ersten Saison mit einer Mannschaft an den Start gegangen und sind auf Anhieb Landespokalsieger geworden. In der zweiten Saison hatten wir zwei Damenmannschaften und sind mit der ersten Mannschaft Meister geworden und die zweite ist Aufsteiger aus der Landesliga geworden. In der dritten Saison haben wir dann auch noch die B-Mädchen dazubekommen. Innerhalb von drei Jahren haben wir drei Mannschaften aufgebaut, die sehr, sehr erfolgreich gespielt haben. Das sind sehr erfolgreiche drei Jahre, die wir hinter uns haben. Und da machen wir jetzt weiter.

Zur Person

Danny Lumpe

hat im Jugendbereich beim TSV Okel mit der Trainerarbeit angefangen und dort alle Altersklassen durchlaufen. Seit zwei Jahren ist er beim SC Weyhe und trainierte zuletzt gemeinsam mit Torsten Döpke die zweite Mannschaft in der Verbandsliga. Das Duo wird in der kommenden Saison die Geschicke der einzigen Frauenmannschaft leiten.

Zur Sache

Rolf Schwenke

ist über den TuS Syke zum SV Werder Bremen gekommen, bei dem er die U15-Mädchen trainierte. In Sulingen begann seine Arbeit im Frauenbereich. Über ein weiteres Jahr beim SVW, bei dem er die zweite Frauenmannschaft mittrainierte, zog es ihn vor drei Jahren nach Weyhe, um dort das Frauenfußballprojekt mitzugründen. In der vergangenen Serie stand er sowohl bei der ersten Frauenmannschaft als auch bei den B-Juniorinnen an der Seitenline. In der neuen Serie wird er sich ganz auf die B-Juniorinnen konzentrieren.

Weitere Informationen

Torsten Döpke

ist seit einem Jahr beim SC Weyhe. Zuvor war er beim TV Eiche Horn aktiv und hat dort unter anderem die B-Juniorinnen und die Frauen trainiert. Trotz mehrerer Angebote entschied er sich für den SCW.