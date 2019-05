Ristedt. Letztlich souverän mit 4:0 (1:0) hat der SV Mörsen-Scharrendorf die Fußball-Kreisligapartie beim TSV Ristedt gewonnen und ist damit am letzten Spieltag am kommenden Wochenende nicht mehr vom achten Tabellenplatz zu verdrängen. Schlusslicht Ristedt hielt die Partie aber lange Zeit offen.

Erst Benno Schmidt mit seinem Kopfballtreffer zum 0:2 raubte den Platzherren den Glauben an eine Wende (55.). „Da waren bei uns die Köpfe unten. Ein wirkliches Aufbäumen gab es dann nicht mehr“, erklärte Ristedts Betreuer Frank Barrienbruch. Im ersten Spielabschnitt hatte Kay-Simon Sommerfeld die Gäste in der 19. Minute in Führung geschossen. Sommerfeld war es auch, der eine Viertelstunde vor dem Ende mit einem abgefälschten Schuss das 3:0 erzielte, das die Partie endgültig entschied (76.). In der Folge verpassten es die Gäste, das Ergebnis noch höher zu gestalten. „Da haben unsere Spieler gleich mehrfach noch gerade so auf der Linie retten können“, sagte Frank Barrienbruch. Den Schlusspunkt unter eine nun komplett einseitige Partie setzte Andre Nienaber, der einen an Sommerfeld verwirkten Foulelfmeter humorlos verwandelte (86.).