Dennis Krefta. (Golitschek)

Bremen/Brinkum. Die laufende Saison bleibt für die Fußballer des Brinkumer SV eine schwierige. Als amtierender Meister der Bremen-Liga traten die Mannen vom Brunnenweg beim Pokalsieger BSC Hastedt an. Nominell ein Topspiel, bot sich den Zuschauerinnen und Zuschauern ein über weite Strecken maues Spiel. Durch eine bessere zweite Halbzeit und Tore durch Florent Aziri (60.) sowie den Ex-Brinkumer Dennis Krefta (80.) gewannen die Gastgeber mit 2:0 (0:0). Die Brinkumer harren damit nach wie vor in der unteren Tabellenhälfte aus. Nach zehn Partien belegen sie mit elf Punkten Rang zwölf.

Glücklich konnte BSV-Trainer Dennis Offermann mit diesem Resultat wahrlich nicht sein. Zumal er die Schlussphase als Zuschauer mitverfolgen musste – wegen Meckerns hatte ihn Schiedsrichter Christopher De Vries ihn von der Trainerbank verwiesen. „Wir haben versucht, alles zu geben. Hinten raus hat es leider nicht geklappt“, bilanzierte er. Angesichts der angespannten Personalsituation erwarte er kurzfristig auch kaum Besserung: „Wir versuchen, uns zu befreien. Das wird aber noch ein paar Wochen oder Monate dauern.“

Die Befreiung glückte den Brinkumern am Rollsportstadion zunächst. Nach einem Lattentreffer durch Hastedts Max Buschermöhle in der fünften Minute fanden die Gäste mit zunehmender Spielzeit besser in die Partie. Zwar verbuchten die Hausherren etwas mehr Ballbesitz, zielstrebiger in den gegnerischen Strafraum drängte jedoch das Trio Saimir Dikollari, Marcel Dörgeloh und Bastian Helms. Die erste Chance auf den Führungstreffer hatte dann auch Dikollari auf dem Fuß. Eine schwache Ballannahme Sören Tetzlaffs nutzte er, schnappte sich den Ball und fand sich alleine vor BSC-Keeper Marcel Pfaar. In seinem ehemaligen Teamkollegen fand er dann auch seinen Meister (19.).

Bis zum Pausenpfiff setzte sich auch Bastian Helms einmal durch (38.), nach einem Eckball klärte Hastedts Firas Tayari in höchster Not (38.) und einen Schuss Marcel Dörgelohs wehrte Pfaar ab (40.). Gefährliche Angriffe verbuchten die Gastgeber in dieser Phase nicht. Doch über Qualität verfügen sie in der Offensive unbestritten. Für erstes Aufsehen im zweiten Durchgang sorgte John-Dieter Töhle, der nach einem Eckball knapp über den Querbalken köpfte (50.). Zielsicherer erwies sich Kapitän Florent Aziri, der das Leder ebenfalls nach einem kurz ausgeführten Eckball passgenau im Winkel platzierte (60.). In der Folge stellte Offermann noch einmal um, agierte mit Dreierabwehr und wollte die Offensive stärken. Doch zu ernsthaften Chancen zum Ausgleich kamen die Brinkumer nicht mehr. Vielmehr war es ein Ex-Brinkumer, der die fünfte Niederlage der Offermann-Elf besiegelte: Dennis Krefta traf nach Vorarbeit Aziris ins kurze Eck (80.). „Nach dem 2:0 war das Spiel erledigt“, merkte Offermann nüchtern an. Lange habe die Partie auf Messers Schneide gestanden, in den entscheidenden Momenten habe sein Team jedoch nicht getroffen.