Bramstedt. Fußball-Kreisligist TSV Bramstedt hat einen Start nach Maß ins Wochenende hingelegt und wichtige Punkte für den Klassenerhalt eingefahren. Am Freitagabend besiegte die Mannschaft von Trainer Sascha Feldt den FC Sulingen II auf heimischem Platz mit 4:0 (1:0).

"Am Ende war es eine deutliche Angelegenheit", sagte TSV-Trainer Sascha Feldt. Bis er das erste Mal jubeln durfte, dauerte es bis kurz vor dem Pausenpfiff: Marius Schäfer zog aus halblinker Position einfach mal ab und der Ball senkte sich über den etwas weit vor dem Tor stehenden Sulinger Keeper hinweg ins Netz (45.). Zuvor hatten die Sulinger durch Michael Klossek bei ihrer besten Chance den Pfosten getroffen.

Auf ähnliche Art und Weise wie das erste Tor fiel der zweite Treffer kurz nach der Pause: Aus gut 30 Metern war Tobias Heinsen erfolgreich – der zweite Sonntagsschuss am Freitagabend (48.). Nachdem wenige Minuten später Sulingens Christopher Kautz mit glatt Rot vom Platz geflogen war, wurde die Partie immer einseitiger. Bramstedt hatte etliche Konterchancen und machte in der Schlussphase durch Daniel Zimmermann alles klar (83.). Mit seinem zweitem Tor stellte Zimmermann in der Nachspielzeit den Endstand her. Der TSV zog durch den Sieg an den Sulingern vorbei und ist vorerst Elfter.