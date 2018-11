Überzeugte gegen den SSV Neuhaus im Überkreuz-Spiel: Heiligenrodes Melanie Schneider. (Björn Hake)

Braunschweig/Wolfsburg/Heiligenrode. Besser konnte der Rückrundenstart für die Tischtennis-Damen des TSV Heiligenrode nicht verlaufen. Aus dem Doppelspieltag ist der Oberligist mit 4:0 Punkten hervorgegangen und hat durch den 8:4-Sieg gegen den SSV Neuhaus den vorherigen Tabellenzweiten von seiner Position verdrängt. Im Jahr 2018 sind die Heiligenroderinnen damit noch ungeschlagen.

Doch auch das 8:3 gegen den RSV Braunschweig kam für für TSV-Sprecherin Nele Puls unerwartet. Immerhin hatte ihr Team im Hinspiel gegen einen ersatzgeschwächten Gegner noch mit 4:8 verloren. „Es war ein bisschen unerwartet, dass wir das Wochenende mit 4:0 Punkten abschließen“, sagte Puls noch immer etwas verwundert. Angesichts der starken Leistung und des aktuellen zweiten Platzes korrigierte Puls auch das Saisonziel, das sich bislang nur um den Nichtabstieg drehte. „Wir haben eingesehen, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Unser Ziel ist jetzt der dritte Platz“, erläuterte sie. Ambitionen auf die Vizemeisterschaft meldet der TSV Heiligenrode derweil nicht an, ein möglicher Aufstieg in die Regionalliga oder eine Relegation dafür entspreche nicht den eigenen Ambitionen. „Ich denke auch nicht, dass wir Zweiter werden. Gegen Sande Ende Februar werde ich nicht mitspielen können. Und auch nächste Woche gegen Weddel könnten wir verlieren.“

RSV Braunschweig - TSV Heiligenrode 3:8. Bereits in den Eingangsdoppeln schlug der Gast stark auf. Während das Doppel eins Nele Puls/Melanie Schneider seine makellose Bilanz mit dem 3:0-Sieg über Viola Blach/Kristina Jeske wahrte, überzeugte auch Nathalie Jokisch an der Seite von Ricarda Hubert gegen Julia Samira Stranz/Anika Walter mit 3:0. „Die beiden haben sich immer besser gewöhnt und sind jetzt gut eingespielt“, freute sich Puls.

Mit der 2:0-Führung im Rücken spielten die Gäste befreit im ersten Einzeldurchgang auf. Mit je einem Sieg im oberen und unteren Paarkreuz durch Puls' 3:0 gegen Blach und Schneiders 3:1 gegen Walter hielten sie den Zwei-Punkte-Vorsprung und legten in den direkten Duellen nach. Lediglich Melanie Schneider an Position drei musste gegen Kristina Jeske ein 1:3 quittieren. Im entscheidenden Überkreuzspiel hatte auch Puls gegen Jeske keine leichte Aufgabe. Die Heiligenroder Nummer eins lag zunächst mit 0:2 im Hintertreffen, bis sie sich zurückkämpfte. Erst in der Verlängerung im fünften Satz entschied sie die Partie mit 12:10 für sich und sicherte den benötigten achten Gesamtpunkt. „Nach dem Hinspiel hatten wir uns nicht so viel ausgerechnet, zumal Braunschweig dieses Mal in Bestbesetzung war“, sagte Puls erstaunt.

SSV Neuhaus - TSV Heiligenrode 4:8. Auch gegen den SSV Neuhaus brillierten die Heiligenroder Doppel mit zwei Dreisatzerfolgen und hielten wie zuvor gegen Braunschweig den Zwei-Punkte-Vorsprung nach dem ersten Einzeldurchgang. Dieses Mal sicherte allerdings das obere Paarkreuz mit Nathalie Jokisch gegen Linda Kleemiß (3:1) und Nele Puls gegen Lisa Krödel (3:0) die Zähler. Im unteren Paarkreuz unterlag Ricarda Hubert mit 0:3 Marlene Andres, Melanie Schneider mit 1:3 Sarah Nitsch.

In den direkten Duellen zogen die Heiligenroderinnen einmal mehr davon, Puls, Jokisch und Hubert sicherten drei Punkte, nur Schneider an dritter Stelle musste ihre Partie gegen Andres verloren geben. „Andres war richtig stark, ich hatte auch meine Probleme mit ihr“, merkte Puls an. Auch sie unterlag der SSV-Spielerin im Überkreuz-Duell mit 2:3. Stark schlug dagegen Schneider gegen Neuhaus' Nummer eins, Linda Kleemiß, auf. Einen anfänglichen 1:2-Rückstand wandelte sie am Ende noch in einen deutlichen 11:3-Fünfsatzsieg um. „Das war richtig stark von Melanie, sie hat auch gute Punkte gemacht“, freute sich Puls für ihre Teamkollegin, die dem TSV Heiligenrode den benötigten achten Zähler einbrachte. „Das war echt gut. Wir wundern uns selbst noch, wie gut wir gespielt haben“, bilanzierte Puls.