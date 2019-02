Für Andreas Tiemann und seine Shooting Birds wird es noch einmal spannend. (MÖLLERS)

Wilhelmshaven. 25, 24, 24 – das sind die Punktestände der drei erstplatzierten Mannschaften in der Squash-Oberliga vor dem letzten Spieltag der Saison. 25 Zähler hat der SC Oldenburg auf dem Konto. Der Bassumer SC Shooting Birds und die Boast Busters Jeverland folgen mit je 24 Punkten dicht dahinter. „Im vergangenen Jahr war es genauso eng. Damals waren die Oldenburger die Sieger. In diesem Jahr wollen wir das natürlich ändern“, kündigte Bassums Team-Sprecher Andreas Tiemann an. Sein Team verbuchte am vergangenen Spieltag beim RC Rüstersiel in Wilhelmshaven einen Sieg und ein verlorenes Unentschieden.

RC Rüstersiel – Bassumer SC Shooting Birds 1:3. Drei Punkte hatten sich die Bassumer als Ziel gesetzt und diese haben sie am Ende auch eingefahren. „Alle Spiele sind relativ deutlich ausgefallen“, sagte Tiemann. Michael Weiler, Topspieler Nicolaas Gerritsen und Andreas Tiemann spielten ihre Partien souverän herunter und gewannen jeweils 3:0. Lediglich Janek Kreutzträger hatte gegen Emmanuel David das Nachsehen. Er verlor mit 0:3. „Janek kam mit dem Spielstil seines Gegners nicht so zurecht. Das war aber nicht weiter dramatisch, da wir die Punkte schon sicher in der Tasche hatten“, erzählte Tiemann.

Bassumer SC Shooting Birds – Boast Busters Jeverland 2:2. Gegen den direkten Verfolger mussten die Shooting Birds einen kleinen Dämpfer hinnehmen. „Dass es nicht einfach wird, damit haben wir gerechnet. Dennoch hätten wir gerne ein gewonnenes Unentschieden mitgenommen“, sagte Andreas Tiemann. Während Weiler gegen Marvin Stöhr keine Mühe hatte, lieferten sich Gerritsen und Joke Ulrich ein spannendes Match. „Joke ist fast zwei Meter groß. Da muss man erst einmal vorbeikommen. Nico hat es aber ganz gut gemacht und am Ende gewonnen“, freute sich der Team-Sprecher für seinen Mannschaftskameraden. Für Tiemann selbst lief es dagegen nicht nach Wunsch. Mit Sjoerd Wiersma lieferte er sich eine enge Begegnung, unterlag aber mit 1:3. Äußerst ausgeglichen verlief Kreutzträgers Partie gegen Spitzenspieler Jorrit de Vries. 38:38 stand es nach fünf Sätzen nach Punkten, das bessere Ende aber hatte de Vries für sich.

Die Marschroute für den letzten Spieltag am 24. März ist klar: „Wenn wir Meister werden wollen, müssen wir alle Spiele gewinnen, auch gegen Oldenburg. Das wird noch einmal richtig spannend“, sagte Andreas Tiemann.

Weitere Informationen

RC Rüstersiel – Bassumer SC Shooting Birds 1:3

Siddarth Chaudhary - Michael Weiler 5:11, 9:11,12:14; Kai Fischer - Nicolaas Gerritsen 9:11, 3:11, 2:11; Stephan Austermann - Andreas Tiemann 7:11, 9:11, 11:13; Emmanuel David - Janek Kreutzträger 11:2, 11:6, 11:6

Bassumer SC Shooting Birds – Boast Busters Jeverland 2:2

Michael Weiler - Marvin Stöhr 7:11, 11:6, 11:9, 11:5; Nicolaas Gerritsen - Joke Ulrich 6:11, 11:9, 6:11, 11:6, 11:7; Andreas Tiemann - Sjoerd Wiersma 8:11, 4:11, 11:7, 7:11; Janek Kreutzträger - Jorrit de Vries 9:11, 9:11, 11:5, 9:11 NKN