Ein spannendes Duell lieferten sich Sudweyhe (r. Jonas Brown) und Mörsen (Kay-Simon Sommerfeld). (Thorin Mentrup)

Sudweyhe. Hoffnung, Euphorie, Glaube, Zittern, Riesenfreude und Enttäuschung – die Kreisligafußballer des TuS Sudweyhe II und des SV Mörsen-Scharrendorf haben bei ihrem Aufeinandertreffen keine Gefühlsregung ausgelassen. Am Ende stand ein 5:4 (3:0)-Erfolg der Gastgeber. Der war sicher nicht unverdient, da waren sich beide Trainer einig. Aber, und das brachte dieser denkwürdige Schlagabtausch eben auch mit sich, es hätte auch ganz anders ausgehen können.

Den Glauben an eine wilde Fußball-Achterbahnfahrt hatten die Zuschauer auf der Sudweyher Sportanlage nach dem Ende der ersten Halbzeit sicher nicht mehr. „Da hätten wir höher führen müssen“, sah Eduard Scharf, der Coach der Gastgeber, seine Mannschaft deutlich überlegen. Auch SVMS-Trainer Friedhelm Famulla musste konstatieren: „In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel verloren.“ Sein Team fand ganz gut in die Partie, verpasste etwa durch Jonas Wilkens die frühe Führung. Doch mit dem Sudweyher Führungstreffer durch Keno Behrmann riss der Faden bei Mörsen komplett (9.). „Wir haben uns danach im Zweikampfverhalten nicht gut angestellt“, musste der Coach mitansehen, wie seine Elf zu wenig Gegenwehr leistete und die Gastgeber zu Chancen einlud.

Die Grün-Weißen ließen sich natürlich nicht zweimal bitten, suchten ihr Heil wie gewohnt mit viel Nachdruck in der Offensive und legten nach: Lars-Hendrik Hasselbring per Doppelpack machte scheinbar alles klar (20., 44.). Doch der Wahnsinn hatte erst begonnen.

Mörsen meldet sich zurück

Famulla hatte für den zweiten Durchgang genau drei Anweisungen für seine Elf: Teamgeist beweisen, das Zweikampfverhalten verbessern und schnell den Anschluss herstellen. „Und das hat alles sehr gut funktioniert.“ Nicht einmal eine Viertelstunde nach Wiederbeginn war nach den Toren von Kay-Simon Sommerfeld (53.) und Felix Kattau (58.) alles wieder offen. Sehr zum Ärger von Scharf, der die Partie nach seinem Platzverweis unter der Woche gegen Bruchhausen-Vilsen II von außerhalb des Innenraums auf einem Stuhl an der Tartanbahn verfolgte. „Du führst 3:0 und denkst, du musst weniger machen. Auch das 3:1 bringt dich noch nicht aus der Ruhe. Und dann fällt das 3:2 – und dann kommst du ins Schwimmen“, spürte er, wie das Spiel zu kippen.

Doch der Mörsener Hochrisikofußball „mit nur zweieinhalb Verteidigern“, wie Famulla erklärte, öffnete den Gastgebern Räume. Kilian Meissner (68.) und erneut Hasselbring (78.) bauten Sudweyhes Vorsprung wieder auf drei Treffer aus. Dass ausgerechnet Hasselbring mit drei Toren zum Matchwinner wurde, passte zum Spiel. Denn einen Namen als Torgarant hatte er sich bis dato wahrlich nicht gemacht. In der vergangenen Serie hatte er insgesamt zweimal getroffen – und damit einmal weniger als in diesem Spiel gegen die Mörsener.

Die hatten jedoch immer noch nicht genug. „Großen Respekt an Mörsen. Sie haben sich nie hängen lassen“, war auch Scharf beeindruckt von den Nehmerqualitäten der Gäste, die sich durch Ervi Mbiyeya (80.) und Hanno Block (83.) tatsächlich noch einmal zurückmeldeten. Wieder hofften sie auf einen Punkt, während die Gastgeber noch einmal zittern und ein paar bange Minuten mussten. Erst mit dem Schlusspfiff fiel die Anspannung von ihnen ab, während die Gäste verständlicherweise enttäuscht waren. „Vier Tore auswärts in einer Halbzeit müssen normalerweise für mindestens einen Punkt reichen“, wusste Famulla. Doch was war in Sudweyhe schon normal an diesem Tag? Der Coach erhielt aber auch die Bestätigung dafür, dass seine Mannschaft ein großes Kämpferherz hat. Scharf war froh, „dass wir uns die verlorenen Punkte aus dem Vilsen-Spiel wiedergeholt haben“. Nur eine Sache musste er noch loswerden: „Ich bin definitiv nicht zufrieden, wie wir uns nach Führungen anstellen. Wenn wir zu den besseren Kreisligisten zählen wollen, müssen wir das besser ausspielen.“ Das käme dem Nervenkostüm aller TuSler sicher zugute.