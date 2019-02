Für Anke Lisser und die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst geht es in Hannover um wichtige Punkte, denn die Zähler werden mit in die Platzierungsrunde genommen. (Jonas Kako)

Landkreis Diepholz. Große Spannung verspricht der letzte Spieltag in der Korbball-Bundesliga Nord: Wer qualifiziert sich für die Meisterschaftsrunde, wer muss in die Platzierungsrunde? Im Fokus stehen beim Spieltag an diesem Sonntag in Hannover der TuS Sudweyhe, TSV Barrien und TSV Heiligenrode.

Die besten Karten haben die Sudweyherinnen. Aktuell haben sie drei Punkte Vorsprung auf ihre beiden Verfolger, dazu die deutlich bessere Korbdifferenz. Daher ist Trainerin Andrea Bothmer auch ganz optimistisch, zumal ihr Team mit der Rückkehr der langzeitverletzten Sandra Nolte eine Führungsspielerin zurückgewonnen hat. Am letzten Spieltag treffen die Sudweyherinnen auf ihre direkten Verfolger. Zunächst geht es gegen Heiligenrode, dann gegen Barrien. „Wir wollen versuchen, Sudweyhe noch abzufangen“, weiß Heiligenrodes Trainerin Dagmar Schnelle. Sollten ihre Damen das Derby gewinnen, müssen sie noch gegen Schlusslicht TSV Thedinghausen ihre Hausaufgaben machen (und Sudweyhe gegen Barrien verlieren). Da vier Damen angeschlagen sind, rückt Sidney Bothmer aus der Zweitvertretung in den Kader. Am schwersten hat es der TSV Barrien: Vor dem Derby gegen Sudweyhe muss er noch gegen den Tabellendritten Oldenbroker TV antreten. Er hat Minimalchancen auf Platz vier.

Die besten vier Teams der Liga qualifizieren sich für die Meisterrunde, in der an weiteren drei Spieltagen die drei Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft ermittelt werden. Die unteren Vier der Tabelle spielen die Platzierungsrunde aus. Das schlechteste Team steigt in die Niedersachsenliga ab. Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst ist derzeit Vorletzter, kann aber gegen TB Stöcken und Thedinghausen noch wichtige Zähler einfahren. Die an den sieben Spieltagen erzielten Punkte nehmen die Teams in die „Playoffs“ und „Playdowns“ mit.