Bruchhausen-Vilsen. Am sechsten Spieltag der Kreisliga Diepholz hat es nun auch den SV Bruchhausen-Vilsen II erwischt. Erstmals musste das Team in dieser Saison das Feld als Verlierer verlassen, da das Heimspiel gegen den SV Mörsen-Scharrendorf mit 0:2 (0:2) verloren wurde. „Das war heute wieder eine bärenstarke Leistung der Jungs. Wir haben defensiv nur wenig zugelassen und vorne endlich mal die nötige Konsequenz gezeigt und die Tore gemacht“, freute sich hingegen Gäste-Trainer Friedhelm Famulla.

Nach einem abwartenden Beginn beider Mannschaften schockten die Gäste ihren Kontrahenten mit einem Doppelschlag. Am Ende eines Ballgewinns seiner Mitspieler stand Andre Nienaber in der Mitte goldrichtig und schob zur Führung ein (16.). Nur drei Minuten später gelang Jonas Wilkens schon das 0:2, als er den Ball gegen einen Verteidiger gewann und vor Torhüter Tobias Stuwe die Ruhe behielt. „Das darf uns so nicht passieren. Ich hatte eigentlich den Eindruck, dass wir gut im Spiel sind und dann passieren uns zwei solche Fehler“, ärgerte sich Vilsens Trainer Ben Weber. Sein Team brauchte eine Weile, um die Gegentore zu verdauen. Erst bei einem Torschuss von Sören Schweers, der an die Latte klatschte, verzeichneten sie nochmals Torgefahr (35.).

Nach dem Seitenwechsel probierte es Ben Weber mit einem zusätzlichen Stürmer. Bei Torschüssen von Steve Prehn (56.), Nico Schröder (63.) und einem Kopfball von Sören Schweers (70.) lagen Tore in der Luft. „In der Phase waren wir gut drin, da muss eigentlich das Anschlusstor fallen. Am Ende war dann eine wenig die Luft raus“, erklärte Ben Weber. Auf der Gegenseite hatte der kurz zuvor eingewechselte Arne Beckmann die endgültige Entscheidung auf dem Fuß, fand aber in Keeper Stuwe seinen Meister (78.). In der hektischen Nachspielzeit verloren der SV Bruchhausen-Vilsen II Sören Schweers und der SV Mörsen-Scharrendorf Jonas Wessels jeweils durch eine rote Karte.