Heinz Boerst trainiert nicht nur die Ü50 des SC Weyhe, sondern ist auch gemeinsam mit seiner Frau Kirstin für die Badminton-Sparte des MTV Riede zuständig. (Janina Rahn)

Weyhe/Bremen. Eine eigene Badmintonliga für Spieler ab 50 Jahren – das war schon immer der Wunsch von Klaus Tews. „Viele ab 50 wollten nicht mehr unbedingt gegen jüngere Spieler spielen, weil sie auch einfach nicht mehr mithalten konnten. Eine eigene Liga für Ü50-Spieler gab es bis dahin aber nicht“, erzählt der 62-Jährige, der 2011 dem Wunsch seiner Mitspieler nachging und die sogenannte Badminton-Oldieliga gründete.

Vom Bremer Badminton-Verband hat sich der aktive Mitspieler und Jugendtrainer die Adressen der Vereine in der Umgebung geben lassen und diese kontaktiert. „Damals habe ich mich mit den Verantwortlichen bei einem Frühstück in Oslebshausen getroffen. Dann haben wir uns überlegt, wie wir das Ganze aufbauen wollen“, berichtet der Staffelleiter der Oldieliga.

Die Idee kam beim SC Weyhe ganz gut an: „Nachdem wir die Einladung bekommen hatten, haben wir keinen Moment gezögert. Wir haben uns darüber sehr gefreut“, erzählt Heinz Boerst, der für die Weyher Mannschaft zuständig ist und dessen Team auch aus ehemaligen Spielern aus Blumenthal besteht. „Wir sind eine bunt gemischte Truppe, aber das ist bei allen anderen Mannschaften auch so. Eine feste Regelung gibt es da nicht“, ergänzt er.

Neben dem Badminton stehe nämlich auch die Geselligkeit, die bei den Mannschaften, in denen jüngere Spieler spielen, zu kurz gekommen ist, mit an oberster Stelle. Zweimal im Jahr richten die jeweiligen Vereine diverse Veranstaltungen aus. „Entweder machen wir eine Radtour nach Bremerhaven oder wir gehen gemeinsam essen“, sagt Heinz Boerst, der gemeinsam mit seiner Frau Kirstin 2008 die Badminton-Sparte beim MTV Riede gegründet hatte. „Wir wohnen in Riede und da beim MTV zu diesem Zeitpunkt nur Fußball angeboten wurde, haben wir uns überlegt, eine eigene Badminton-Sparte aufzubauen“, berichtet er. Während im Erwachsenenbereich derzeit nur aus Spaß gespielt wird, hat der MTV im Jugendbereich eine gemischte Mannschaft (U15) im Punktspielbetrieb gemeldet.

Ein eigener Spielmodus

Gespielt wird nach den normalen Regeln. Eine Mannschaft stellt sechs Spieler (vier Herren, zwei Damen). „Bei weniger Leuten spielen wir ein Schleifchenturnier“, sagt Boerst. Insgesamt werden fünf Spieltage im Jahr ausgetragen und das möglichst außerhalb des normalen Spielbetriebes. „Da wir noch einige Spieler, wie zum Beispiel Lothar (Kattner, Mannschaftssprecher der Badminton-Mannschaft des SC Weyhe, Anm. d. Red.) haben, die noch im normalen Spielbetrieb aktiv sind, haben wir uns dafür entschieden“, erklärt der 62-jährige Tews, der für die Oldieliga einen eigenen Modus erstellt hat. „Je nach Konstellation suchen sich die Mannschaftsführer die Reihenfolge aus.“ Zusätzlich werden die Spieler in verschiedenen Teams unterteilt. „Da wir eine Altersspanne von 50 bis 82 Jahren haben, wollten wir es so gerecht wie möglich aufteilen, sodass wir die Spieler in Altersklassen unterteilt haben“, erklärt der Oldieliga-Spartenleiter das Vorgehen.

Die Mannschaften seien innerhalb der sieben Jahre gewachsen. „Der Zulauf ist groß, vor allem bei den Frauen“, freut sich Heinz Boerst über die gute Entwicklung beim SC Weyhe. Auch Klaus Tews kann in den anderen Vereinen einen positiven Trend erkennen: „Einige rufen mich an und fragen, wann sie denn endlich mitspielen dürfen. Der Bedarf ist auf jeden Fall vorhanden.“ Die Überlegung, die Oldieliga mit mehreren Mannschaften zu vergrößern, ist zwar da, doch damit möchte der Spartenleiter noch warten. „Zu Anfang hatten wir sieben Mannschaften. Das war aufgrund der ungeraden Zahl problematisch, außerdem gab es zu viele Absagen, sodass wir die Teams auf vier reduziert haben.“ Ziel ist es, zukünftig die älteren Mitspieler im Bremer Badminton-Verband zu halten. „Dazu gehören auch Spieler aus Niedersachsen“, betont Tews.