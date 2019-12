Andreas Tiemann lieferte sich mit Frederik Folkerts ein enorm spannendes Match über fünf Sätze. (INGO MOELLERS)

Schortens/Bassum. Die Squashspieler des Bassumer SC Shooting Birds haben die Tabellenspitze in der Oberliga Niedersachsen eingebüßt. Am dritten Spieltag, den die Zweitvertretung der Boast Busters Jeverland in Schortens ausrichtete, verloren die Lindenstädter zunächst gegen den Titelkonkurrenten SC Oldenburg mit 0:4, ehe sie ihre zweite Begegnung gegen die Gastgeber mit 3:1 für sich entschieden. In der Tabelle geht es nach der ersten Saisonhälfte ganz eng zu: Die vier Topteams trennen lediglich fünf Punkte. Bassum belegt zwei Zähler hinter Oldenburg Rang zwei.

Mit Luis das Neves, der in Portugal weilte, und Janek Kreutzträger, der für Sportwerk Hamburg 2 in der Regionalliga Nord auf dem Court stand, fehlten die Nummer eins und zwei der Setzliste. Auch Talent Tammo Kreutzträger und Routinier Steven Williams konnten nicht mitwirken. Es kam also ordentlich Bewegung in die Bassumer Aufstellung. Andreas Tiemann rückte auf Position eins, Nicolaas Gerritsen spielte an Nummer zwei, Michael Weiler an dritter Stelle. Den vierten Platz nahm Olaf Brandt ein, der eigentlich für den Heimspieltag der zweiten Mannschaft eingeplant gewesen war. „Unter diesen Vorzeichen konnten wir mit dem Spieltag leben“, sagte Bassums Sprecher Tiemann.

SC Oldenburg - Bassumer SC Shooting Birds 4:0. Mit mehr Fortune wäre auch ein verlorenes Unentschieden für die Lindenstädter drin gewesen. Denn während Brandt und Gerritsen deutlich verloren, ging es in den anderen beiden Duellen eng zu: Michael Weiler schien gegen Malte Zirkler auf dem besten Weg zum Sieg zu sein, führte bereits mit 2:0 nach Sätzen. Doch dann riss der Faden komplett. Mit 0:11 gab der Bassumer den dritten Durchgang ab. Das war die Wende im Spiel, das Weiler mit 6:11 und 6:11 noch verlor.

Zwischen Andreas Tiemann und dem Regionalliga-erfahrenen Frederik Folkerts ging es über die volle Distanz. „Es war ein hartes, emotionales und intensives Match. Jeden Punkt mussten wir uns hart erarbeiten“, sagte Tiemann. Folkerts legte zunächst vor und holte sich den ersten Satz, doch der Bassumer gewann die beiden folgenden Durchgänge. Er ließ dann jedoch einen Matchball ungenutzt und musste nach dem 11:13 in den Entscheidungsdurchgang. Auch in diesem hatte er mit 9:11 hauchdünn das Nachsehen. „Trotzdem hat es Spaß gemacht“, hatte Tiemann das Duell auf hohem Niveau dennoch genossen.

Boast Busters Jeverland 2 - Bassumer SC Shooting Birds 1:3. Mit dem Sieg mit voller Punktausbeute hielten die Bassumer direkten Kontakt zu Oldenburg. Tiemanns Akku war nach dem Thriller gegen Folkerts ziemlich leer, vor allem emotional. „Mein Kopf war müder als die Beine“, sagte er nach der Dreisatzniederlage gegen Emmanuel David. Tiemanns Teamkollegen aber sprangen in die Bresche: Brandt legte mit seinem klaren Sieg über Frank Fiedler den Grundstein. „Olaf hat toll gespielt“, lobte der Sprecher seinen Mitstreiter. Auch Weiler und Gerritsen zeigten sich von ihren Niederlagen erholt. Weiler biss sich nach Satzrückstand gegen Dieter Röben in die Partie und holte sich das Match in vier Sätzen. Über die volle Distanz musste Gerritsen gehen, um Stephan Austermann niederzuringen. „Es bleibt spannend“, sagte Tiemann mit Blick aufs Tableau. Der vierte Oberliga-Spieltag führt die Bassumer am 26. Januar nach Hannover.

Weitere Informationen

Oberliga Niedersachsen

SC Oldenburg - Bassumer SC S. Birds 4:0 (12:5, 172:133)

Frederik Folkerts - Andreas Tiemann 11:8, 6:11, 10:12, 13:11, 11:9; Florian Folkerts - Nicolaas Gerritsen 11:7, 11:3, 11:2; Malte Zirkler - Michael Weiler 5:11, 9:11, 11:0, 11:6, 11:6; Dominik Büsselmann - Olaf Brandt 11:8, 12:10, 7:11, 11:7

B. B. Jeverland 2 - Bassum. SC S. Birds 1:3 (6:9, 124:135)

Emmanuel David - Andreas Tiemann 11:6, 11:4, 11:4; Stephan Austermann - Nicolaas Gerritsen 11:9, 3:11, 6:11, 11:8, 7:11; Dieter Röben - Michael Weiler 11:5, 7:11, 5:11, 7:11; Frank Fiedler - Olaf Brandt 8:11, 7:11, 8:11 THR