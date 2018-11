Fußball-Kreisvorsitzender Andreas Henze (links) nahm die Lose von Emma entgegen, Tochter des Reload-Festival-Geschäftsführers André Jürgens. (Thorin Mentrup)

Twistringen. Ein gutes Händchen bewies Emma Jürgens, Tochter des Reload-Festival-Geschäftsführers André Jürgens, bei der Auslosung der Vorrundengruppen des Diepholzer Fußball-Hallenmasters, bei dessen erster Auflage am 5. Januar in der Twistringer Sporthalle Am Mühlenacker die zehn Top-Teams des Fußballkreises aufeinander treffen. Jens Knabe, Geschäftsführer des ausrichtenden SC Twistringen, und Fußball-Spartenleiter Stefan Funke, der die Auslosung moderierte, gehören dem Organisationsteam an. André Jürgens dagegen zählt zu den Turniersponsoren.

Während sich die Seckenhauser nicht für das Turnier qualifiziert haben, wurde der SC Twistringen der Gruppe B zugelost und trifft dort auf den Landesligisten TV Stuhr, den Kreispokalsieger TSV Weyhe-Lahausen sowie den TuS Sulingen II und SV Heiligenfelde. In der Gruppe A bildet der Landesligist TuS Sulingen den Gruppenkopf. Neben dem Stadtrivalen FC Sulingen, auf den der TuS im Eröffnungsspiel trifft, warten mit dem TuS Sudweyhe II, der SG Diepholz und dem TSV Bassum weitere hochkarätige Gegner. Auf die Teilnahme verzichtet haben Regionalligst BSV Rehden und Bezirksligist TSV Wetschen.

Das Turnier startet um 15 Uhr. „Da lohnt es sich, in der Halle zu sein. Schon das Auftaktspiel wird ein Kracher“, kommentierte der Fußballkreis-Vorsitzende Andreas Henze, der der Auslosung mit weiteren Vorstandsmitgliedern beiwohnte. Henze verriet, dass man sich im Vorstand des Fußballkreises schon geraume Zeit mit dem Gedanken befasste, eine Veranstaltung dieser Art durchzuführen. „Mit dem SC Twistringen haben wir einen kompetenten Partner gefunden. Twistringen ist ein idealer Veranstalter und Austragungsort in der Mitte des Kreises Diepholz“, dankte Henze sowohl dem Ausrichter als auch den Sponsoren. Dem Event am Beginn des kommenden Jahres blicke er mit großer Freude entgegen. „Die Teams wurden schön in den jeweiligen Gruppen verteilt. Der TuS gegen den FC wird zur Eröffnung ein Knaller“, freut sich auch Walter Brinkmann, Coach des Gastgebers SC Twistringen, auf ein spannendes Turnier, bei dem es zusätzlich zu einem großen Siegerpokal um insgesamt 1000 Euro Prämie gehen wird. Allein dem Sieger winken 400 Euro für den Turniererfolg. „Karten dafür sind nur beim SC Twistringen erhältlich. Daneben erhalten die teilnehmenden Vereine ein gewisses Kontingent“, verriet SCT-Spartenleiter Stefan Funke zum Erwerb der Tickets.