Robert Gums (am Ball) und die HSG Stuhr verpassten den Sieg gegen Delmenhorst nur knapp. (Sebi Berens)

Stuhr. Mit einem Erfolg wollten sich die Landesliga-Handballer der HSG Stuhr in ihrem letzten Heimspiel gegen die HSG Delmenhorst II von ihrem treuen Publikum verabschieden. Doch aus dem Unterfangen wurde nichts. Letztlich musste sich die Sieben von Trainer Sven Engelmann mit einem 31:31 (14:13)-Remis begnügen.

Sekunden vor der Schlusssirene hatte HSG-Rechtsaußen Dennis Brüggemann den Siegtreffer auf der Hand, doch sein Wurf landete lediglich am Pfosten (60.) Zuvor hatte der ehemalige Brinkumer Tobias Schenk in der turbulenten Schlussminute, in der Brüggemann zunächst das 31:30 gelang, per Siebenmeter den Delmenhorster Ausgleich erzielt (60.). Vor Beginn des Spiels nahm Vorstandsmitglied Mario Wittenberg einige Danksagungen an verdiente Stuhrer Vereinsmitglieder vor. Aus dem aktuellen Kader wurde Linksaußen Tim Seltmann verabschiedet, den es aus beruflichen Gründen bereits Anfang April nach Düsseldorf verschlug. Die Gastgeber legten los, als wollten sie ihrem scheidenden Akteur das passende Abschiedsgeschenk machen. Zwar brachte Jonas Meissner den Gast früh in Führung (1.), doch mit drei Treffern konnte der wurfgewaltige Stuhrer Rückraumspieler Tim Kieselhorst bis zur fünften Minute zurückschlagen. Über 6:3 und 7:4 baute der Tabellenfünfte den Vorsprung bis zum 9:5 gar auf vier Treffer aus (17.). Sven Knief zeichnete für Treffer Nummer neun verantwortlich. Kreisspieler Meik Schäfer markierte kurz darauf zwar noch das 10:6 (19.), es sollte jedoch der letzte Vier-Tore-Vorsprung der Gastgeber in dieser Partie bleiben. Die Gäste nutzten eine Schwächephase der Stuhrer gnadenlos aus und kamen in der 28. Minute erstmals wieder zum Ausgleich – 12:12. Knief gelang dann immerhin der 14:13-Pausenstand.

"Wir haben stark angefangen und dann stark nachgelassen", bilanzierte Engelmann später das Unentschieden, das er als gerecht betrachtete. "Vielleicht habe ich mein Team nach der Führung auch personell zu viel durchgewürfelt. Mir war aber bei diesem letzten Spiel vor eigenem Publikum auch wichtig, dass jeder seine Spielanteile bekommt", gab sich Engelmann eine gewisse Mitschuld am Einbruch in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit. In den zweiten 30 Minuten wechselte die Führung mehrmals. Keiner Mannschaft gelang es, entscheidend davonzuziehen. Zum Schluss schien es dann in den dramatischen Schlussminuten doch auf einen Stuhrer Sieg hinauszulaufen, als die Delmenhorster durch eine Zwei-Minuten-Strafe für Raphael Schween geschwächt wurden (57.). Beim anschließenden Siebenmeter scheiterte Florian Peters jedoch am Delmenhorster Keeper Mike Andre Krause. Zwar konnte Brüggemann dann das 31:10 erzielen, doch Schenk gelang der Ausgleich (60.). Sekunden später dann der abschließende Pfostenwurf von Brüggemann.