Man kann Mert Bicakci (r.) zwar stellen, aber kaum stoppen. Der Linksfuß spielt in Brinkum groß auf. (Thorin Mentrup)

Mert Bicakci war im Sommer kein richtiger Neuzugang. Ein gefühlter aber allemal. Denn wirklich viele Partien für die Elf vom Brunnenweg hatte er seit seiner Ankunft im Januar 2020 nicht bestreiten können. Zweimal stand er auf dem Platz, dann begann die Corona-Zwangspause. So richtig angekommen ist der 25-Jährige also erst mit Beginn der laufenden Saison. Und die großen Hoffnungen von Trainer Mike Gabel haben sich bislang erfüllt: Bicakci ist ein absoluter Gewinn für den Bremen-Ligisten – als Fußballer, aber auch als Typ.

Das Auswärtsspiel beim ESC Geestemünde ist für Gabel ein Musterbeispiel dafür, wie wichtig Bicakci, der Quasi-Neue, mittlerweile ist. „Als wir gerade das 0:2 kassiert hatten, da ist Mert vorangegangen. Er hat als Erster gesagt, dass wir das Spiel noch drehen werden – und er hat diesen Worten Taten folgen lassen“, erinnert sich der Trainer daran, dass der Flügelspieler mächtig aufdrehte. Tatsächlich gewannen die Brinkumer noch mit 5:3, Bicakci steuerte den Treffer zum 1:2-Anschluss und die Vorlage zum 2:2-Ausgleich bei.

Auch der 25-Jährige selbst hat das Spiel noch genau vor Augen, will seinen Anteil an der Wende allerdings nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen. „Wir haben das als Mannschaft gepackt“, stellt er sein Ego hinten an. Dass er zum Initiator der Aufholjagd wurde, erklärt er so: „Wir haben sehr, sehr viele junge Spieler, die sich reinhauen und die lernwillig sind. Ich bin mit 25 auch noch nicht der Älteste, aber ich bin jemand, der Verantwortung übernimmt. Daran habe ich gearbeitet. In Bremerhaven waren wir nach den beiden Gegentoren verunsichert, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass da noch etwas geht für uns. Dass das Spiel noch nicht gelaufen ist. Man muss immer positiv bleiben und an sich glauben. Das habe ich versucht, den Jungs zu zeigen und sie zu pushen.“ Mit Erfolg. Seine Mitspieler machten es ihm allerdings auch einfach, findet Bicakci. „Ich sehe ja, dass von den Jungs in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel etwas kommt. Wir halten wahnsinnig gut zusammen. Wer uns zuschaut, sieht sofort, wie groß unser Siegeswille ist.“

Das Glück gefunden

Zwischen der Mannschaft und Bicakci, der in Varrel aufwuchs und in Delmenhorst wohnt, stimmt die Chemie. Sein Potenzial, betont Gabel, sei immer unbestritten gewesen. Das machte er seinem Schützling zu gemeinsamen Zeiten beim TB Uphusen, wo Gabel Co-Trainer war, während einer Autofahrt zum Testspiel gegen Drochtersen/Assel auch deutlich. An das Gespräch könne er sich noch gut erinnern. „Ich habe ihm gesagt, wie viel ich von ihm halte. Er ist ein toller Fußballer. Ich habe immer an ihn geglaubt, auch weil ich ihn als Person sehr schätze und er ein sehr intelligenter Mensch ist.“ Dass Gabels Wechsel an den Brunnenweg im Sommer 2019 alsbald die Wiedervereinigung folgte, lag also durchaus nahe. Denn auch Bicakci schätzt seinen Coach sehr: „Als Trainer habe ich noch keinen gehabt, der wie Mike ist. Er ist sehr akribisch und stellt uns gemeinsam mit Kevin (der spielende Co-Trainer Kevin Artmann, Anm. d. Red.) super auf jeden Gegner ein. Ich bin sehr froh, dass ich den Schritt nach Brinkum gemacht habe. Ich bin super glücklich.“

Zunächst aber blieb Bicakci in Uphusen. „Ich wollte mich dort durchsetzen“, erklärt er, warum er den Arenkamp nicht verließ. Sein sportliches Glück fand er dort allerdings nicht. „Es hat einfach nicht gepasst“, blickt er zurück. Eine Aussage, die sowohl auf seinen ersten als auch auf seinen zweiten Anlauf beim TBU zutrifft. Dauerhaft Stammspieler war er nicht. Dabei war er besonders bei seinem ersten Wechsel mit starken Zahlen zum niedersächsischen Oberligisten gekommen. Beim Bremer SV, seiner ersten Station im Herrenbereich, war Bicakci nämlich ein Leistungsträger, feierte zweimal das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg, verpasste aber jeweils den Aufstieg in die Regionalliga Nord.

Den könnte der Anlagenmechaniker im Schiffbau, der in der Saison 2017/18 nochmal eine Halbserie lang für den Bremer SV auflief, nun mit Brinkum feiern. Am Brunnenweg spielte Bicakci bereits in der Jugend und machte sich als Goalgetter einen Namen. Ohnehin war er im Nordkreis kein Unbekannter: Über den TuS Varrel kam er zum TuS Sudweyhe, war dort in der Bezirksoberliga am Ball. „In Sudweyhe hatte ich eine tolle Zeit“, sagt Bicakci, der zu ehemaligen Weggefährten wie Denny Kosel noch Kontakt hat. Über Brinkum führte der Weg des dribbelstarken Offensivmanns, der häufig über den linken Flügel kommt, zum SV Werder Bremen. Für den dauerhaften Sprung in den Junioren-Bundesliga-Kader der Grün-Weißen reichte es nicht, aber Bicakci schnupperte zum ersten Mal Regionalliga-Luft. „Es reizt mich schon, mit dem Gedanken zu spielen, dieses Jahr mit Brinkum den Aufstieg zu schaffen und wieder in der Regionalliga zu spielen. Das ist unser Ziel, und das ist für uns auch möglich“, glaubt er an die Chancen seines Klubs.

Am Brinkumer Höhenflug hat Bicakci einen entscheidenden Anteil. Sieben Tore hat er in acht Spielen erzielt. Auf diese Ausbeute ist er zuvor in keiner kompletten Saison im Herrenbereich gekommen. Er ist der beste Torschütze seines Teams. Doch was macht ihn so stark? Zum einen seine Familie. „Bei jedem Spiel ist sie dabei, egal ob zuhause oder auswärts. Das motiviert mich. Ich bin ein Familienmensch“, verrät der Linksfuß. Dazu komme seine Fitness. „Ich tue wirklich viel dafür“, sagt er. Dabei verpasste er den Beginn der Sommervorbereitung, weil er im Urlaub weilte. Die Beine legte er allerdings nicht hoch, während sich seine Mitspieler quälten. Im Gegenteil: „Ich habe genauso viel gemacht wie sie“, bereitete er sich mit Läufen und Einheiten im Fitnessstudio auf die Serie vor. „Das habe ich Mike und Kevin versprochen“, sagt Bicakci. Er hielt Wort.

Das bestätigt seine Entwicklung, die Gabel bei seinem Schützling seit dessen Wechsel beobachtet hat. Bicakci sei reifer und erwachsener geworden – und auch deshalb stark wie nie. „Mert war ein Spieler, der gehadert hat, wenn etwas nicht funktioniert. Damit stand er sich manchmal selbst im Weg.“ Das habe er nun geändert. Bicakci lebt vor, was Gabel, der den Weg des Offensivmanns seit etlichen Jahren verfolgt, immer wieder predigt: „Wir wollen uns gegenseitig stark machen und nicht schwach.“ Das Geestemünde-Spiel war ein sehr gutes Beispiel dafür. Diese Entwicklung, die ihm sein Trainer bescheinigt, spürt auch Bicakci. „Ich stehe mitten im Leben“, fühlt er sich angekommen. Privat und sportlich. Davon profitiert er persönlich, aber auch der Brinkumer SV. Besser könnte es für beide Seiten deshalb nicht laufen.