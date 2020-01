Hannah Fricke (v.l.), Jona Gruber und Jona Fricke starteten in Unna. (FR)

Längere Fahrten sind Leichtathleten durchaus gewohnt. So eine stand nun auch vor der Trainingsgruppe von Roman Fricke aus Neubruchhausen, der beim SV Werder Bremen einige Talente unter seinen Fittichen hat: In Unna in Nordrhein-Westfalen zeigten sich Frickes Athleten, darunter seine beiden Töchter Hannah und Jona sowie die Brinkumerin Jona Gruber, nun beim 29. Hallen-Hochsprungmeeting Unna – und das durchaus erfolgreich, wie zwei Podestplätze belegen.

Die beiden Plätze auf dem Treppchen nahmen Hannah Fricke und Jona Gruber in der W14-Konkurrenz ein: Beide meisterten die 1,60-Meter-Marke, überwanden dann aber 1,64 Meter in jeweils drei Versuchen nicht. Also entschied letztlich die Anzahl der Fehlversuche über Rang eins und zwei: Und in dieser Hinsicht hatte Fricke das bessere Ende für sich: Sie hatte 1,60 Meter im zweiten Anlauf gemeistert und war zuvor makellos geblieben. Gruber hatte bei 1,56 Metern einen Fehlversuch eingestreut und dann im dritten Anlauf die 1,60 Meter geknackt.

Für Fricke war es nach der Silbermedaille bei den Landesmeisterschaften, bei denen sie nur aufgrund der Anzahl der Fehlversuche Gold verpasst hatte, nun wieder ein Sieg. Gruber steigerte sich in dem spannenden Zwei-Stunden-Wettkampf im Vergleich zu den Wettkämpfen in Hannover um 15 Zentimeter. Derweil musste Jona Fricke ihren Wettkampf in der weiblichen Jugend U18 mit übersprungenen 1,51 Metern beenden. Sie sei nicht ganz so gut zurechtgekommen, meinte Trainer Roman Fricke. Dasselbe galt für Wiebke Oelgardt (1,61 Meter und Rang sieben bei weiblichen Jugend U20). Stark dagegen Nico Hesse: Mit 1,98 Metern erzielte er im Männerwettbewerb eine neue persönliche Bestleistung und erreichte Rang vier.