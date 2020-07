Marius Nüssle vom LC Hansa Stuhr erreichte seine Ziele sowohl im Sprint als auch im Weitsprung. (Niklas Golitschek)

Delmenhorst. Auf die Plätze, fertig – Abbruch. Zwei Mal hatte Marius Nüssle als Gaststarter bei den Einzel-Bezirksmeisterschaften Weser-Ems am Sonntag in Delmenhorst bereits seinen Platz am Startblock für den Sprint über 100 Meter eingenommen und auf den Schuss gewartet. Nur um dann noch einmal von vorn zu beginnen.

Grund war kein Fehlstart eines Athleten, sondern ein technisches Problem: Der Start löste falsch aus. „Man muss sich immer wieder neu konzentrieren, weil man aus dem Rhythmus raus ist“, beschrieb das Talent des LC Hansa Stuhr (MJU18) die zusätzliche Herausforderung bei diesem Sprint. In 12,21 Sekunden gelang ihm trotzdem eine neue Saisonbestleistung, auch wenn sie nicht für den Endlauf reichte. Beim Hansameeting in Moordeich war er zwei Hundertstel langsamer gelaufen. „Das ist für mich gut, ich bin zufrieden“, bilanzierte Nüssle anschließend.

Sein Ziel erreichte das Hansa-Talent auch im Weitsprung. Mit den 5,90 Metern hätte es sich im Nachbarbezirk die Bronzemedaille gesichert, blieb allerdings noch ein paar Zentimeter hinter seiner Bestmarke. „Ich wollte mehr als 5,88 Meter springen – das hat geklappt“, merkte Nüssle an. Dabei wirkte er zum Auftakt noch gar nicht zufrieden, mit 5,65 Metern war er noch weit von der anvisierten Weite entfernt. „Das wir nicht ganz so gut“, sagte er. Mit besagten 5,90 Metern und anschließenden 5,86 Metern bestätigte er seine Form, bevor er wieder auf das Eingangslevel abfiel. „Dann war die Luft raus“, sagte Nüssle, der deshalb auf zwei weitere Sprünge verzichtete. Schließlich standen erst danach die Sprints an.

Über 200 Meter setzte er in 24,79 ebenfalls eine Bestmarke in diesem Jahr und stimmte damit auch Trainer Helge Ellwart vollends zufrieden. Eine „Top-Zeit“ bescheinigte der Übungsleiter zudem Fynn Klinke über 800 Meter, in 2:06,62 Minuten lief der LCH-Athlet außer Konkurrenz davon. Erschwerend hinzu kam dabei, dass die Athleten wegen der Corona-Beschränkungen komplett auf ihrer Bahn laufen mussten und nicht zusammen in die Innenbahn ziehen durften. Da die Starts deshalb weit voneinander entfernt lagen und nur drei Läufer pro Durchgang starten durften, mussten sich alle Teilnehmer auf eine ungewohnte Situation einstellen und mehr für sich als gegeneinander laufen.

Ähnlich wie bei Nüssles Sprint zogen sich die organisatorischen Hürden durch den Wettkampf. Korrekturen, falsche Ansagen und Namensnennung – „es war chaotisch“, fand Ellwart. Mit am härtesten traf das Niels Polle, der laut Ellwart in einer unübersichtlichen Situation zunächst aufgerufen wurde, aber doch nicht im angekündigten Lauf war. Später überhörte er seinen abermaligen Aufruf, durfte dann ersatzweise bei der weiblichen Jugend mitlaufen. „Das war ordentlich, aber er ist alleine vorweggelaufen“, sagte der Trainer über die Zeit von 2:16,20 Minuten. Problemlos kam dagegen Lasse Pixberg (MJU20) in starken 15,14 Sekunden als Schnellster über die 110 Meter Hürden, was in seiner Altersklasse der Norm für die Deutschen Meisterschaften vor der Verschiebung bedeutet hätte. „Mit jemandem vor ihm hätte er vielleicht noch ein Zehntel mehr geschafft“, sah Ellwart noch Potenzial für schnellere Zeiten.

Auf die Norm für eine mögliche Landesmeisterschaft hofft auch Aaron Purschwitz, der der einzige Starter für den TSV Asendorf war. Trainerin Ute Schröder traut dem 15-Jährigen bereits zu, auch für die eine Altersklasse höhere U18 die Qualifikation zu meistern. Bei seinem ersten Wettkampf-Lauf über 200 Meter zeigte er bereits, dass er konkurrenzfähig ist: Seine Zeit von 24,31 Sekunden bedeutete Platz fünf von zehn. Dabei störte ihn auch das ältere Teilnehmerfeld nicht. „Er bleibt ganz cool“, merkte Schröder an. Allerdings habe ihr Schützling festgestellt, dass 200 Meter auch noch ziemlich lang sein können.

Den geplanten Start im Dreisprung konnte Purschwitz wegen der Verzögerungen im Zeitplan dann nicht mehr wahrnehmen. Als er seinen Lauf beendet hatte, war der Wettkampf bereits voll im Gange. „Das hat sich nicht gelohnt“, bedauerte Schröder. Die 200 Meter seien jedoch ohnehin der Fokus gewesen.