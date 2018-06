Leonie Schmidt lief in Asendorf für die 4x100-Meter-Staffel der Startgemeinschaft Asendorf/Bücken. (Jonas Kako)

Asendorf. Die Leichtathleten des TSV Asendorf haben ihren Heimvorteil bei den Staffel-Kreismeisterschaften genutzt. Sie feierten viele Siege, unter anderem in einer Startgemeinschaft mit dem MTV Bücken. Insgesamt waren 33 Staffeln am Start. Der Kreisleichtathletik-Verband Diepholz als Veranstalter und der TSV Asendorf als Ausrichter hätten sich mehr Sportler gewünscht.

Der TSV Asendorf konnte fast alle Wettbewerbe besetzen. Bei den Mädchen U12 überzeugte das Team Asendorf I mit Felicia Schütte, Yfke Nordmeyer, Lisanne Meyer und Lynn Michelmann in 33,05 Sekunden über 4x50 Meter. Im U14-Bereich lief die Startgemeinschaft (StG) Asendorf-Bücken mit Gesa Ehlers, Jelka Brüning, Adina Kammann und Finja Kottmann über 4x75 Meter in 43,20 Sekunden auf Platz zwei der niedersächsischen Bestenliste. Da konnten nur die gleichalten Jungen des TuS Sulingen mithalten (43,21 sec). Die Altersklasse der männlichen Jugend U16 war fest in Händen des LC Hansa Stuhr: Bent Johnßen, Marius Nüssle und Fynn Klinke über 3x1000 Meter (9:32,35 Minuten) sowie in der 4x100-Meter-Staffel (50,36 sec) zusätzlich noch mit Finn Bang erreichten mit ihren Zeiten jeweils den dritten Rang der Bestenliste.

Nicht nur die Sportler unseres Verbreitungsgebietes trumpften in Asendorf auf: Zwei Staffeln der Startgemeinschaft LG Unterlüß-Faßberg-Oldendorf und eine vom SV Werder Bremen kämpften um die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften. Der 4x400-Meter-Frauenstaffel der LG gelang diese in einer Top-Zeit von 4:05,95 Minuten, die beiden anderen Teams scheiterten dagegen.

Weitere Informationen

Die Ergebnisse

Männer: 4x400 Meter: 1. LG Unterlüß-Faßberg-Oldendorf I (3:31,93 min); 3x1000 Meter: 1. LG Nienburg (12:21,85 min); Männliche Jugend U20: 4x100 Meter: 1. TSV Asendorf (53,07 sec); MJU16: 4x100 Meter: 1. LC Hansa Stuhr (50,36 sec), 2. StG Asendorf/Bücken (54,00 sec); 3x1000 Meter: LC Hansa Stuhr (9:32,35 min); MJU14: 4x75 Meter: 1. TuS Sulingen (43,21 sec), 2. StG Asendorf/Bücken (47,40 sec), 3. TSV Mellinghausen (50,83 sec); 3x800 Meter: 1. TuS Sulingen (8:18,33 min); Männliche Kinder U12: 4x50 Meter: 1. TSV Asendorf (44,07); 3x800 Meter: 1. TuS Sulingen (10:08,98 min), 2. TSV Mellinghausen (10:29,20 min); Männliche Kinder U10: 4x50 Meter: 1. TSV Asendorf (41,13 sec)

Frauen: 4x400 Meter: 1. LG Unterlüß-Faßberg-Oldendorf (4:05,95 min); 4x100 Meter: 1. SV Werder Bremen (51,34 sec), 2. StG Asendorf/Bücken (59,28 sec); WJU14: 4x75 Meter: 1. StG Asendorf/Bücken I (43,20 sec), 2. TSV Mellinghausen (49,68 sec), 3. StG Asendorf/Bücken II (50,39); Weibliche Kinder U12: 4x50 Meter: 1. TSV Asendorf I (33,05 sec); 2. TSV Asendorf II (35,15 sec), 3. TSV Asendorf III (37,71 sec); 3x800 Meter: 1. TSV Asendorf (9:59,19 min); Weibliche Kinder U10: 4x50 Meter: 1. TSV Asendorf I (39,04 sec), 2. TSV Asendorf II (41,29 sec), 3. TSV Asendorf III (56,29 sec) THR