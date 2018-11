Nordwohldes Marven Schwenke (hier im Spiel gegen den TuS Wagenfeld) konnte sein Tor nicht feiern: Er zog sich eine Bänderverletzung zu. (Viola Heinzen)

Bramstedt. Eigentlich hatte Martin Werner, Trainer des TVE Nordwohlde, allen Grund zu strahlen. Schileßlich hatte seine Mannschaft gerade ein bärenstarkes Punktspieljahr 2018 mit einem 4:1 (1:0)-Derbysieg beim TSV Bramstedt abgeschlossen. Doch das war nicht die einzige Geschichte des Flutlichtduells am Freitagabend. Denn mit Verteidiger Marven Schwenke und Angreifer Dennis Wagner verletzten sich zwei Leistungsträger schwer. „Das sind natürlich zwei Wermutstropfen“, sagte Werner. Sein Gegenüber Sascha Feldt war nach dem Ende einer ganz schwierigen ersten Saisonhälfte froh über den Beginn der spielfreien Zeit. „Die Pause tut uns allen gut“, ahnte er.

Feldt musste nicht zum ersten Mal in dieser Saison erkennen, dass seiner Mannschaft die Konstanz fehlt. „In der ersten Halbzeit haben wir noch gut gespielt. Da war das Spiel recht ausgeglichen, auch wenn Nordwohlde minimale Vorteile hatte. In der zweiten Hälfte haben uns die beiden schnellen Gegentore aus dem Spiel genommen.“ Gute erste und unterdurchschnittliche zweite 45 Minuten reichten nicht, um gegen die Nordwohlder zu bestehen. Den Aufsteiger, der spielt, als wäre er schon jahrelang in der Kreisliga.

Ein Freistoß führt zur Führung

Beide Mannschaften waren zunächst auf die Defensive bedacht, wollten im wichtigen Duell unter Nachbarn bloß nicht in Rückstand geraten. Dementsprechend spielte sich wenig Zwingendes in den Strafräumen ab. Nordwohlde wurde nach einer knappen Viertelstunde etwas stärker, doch erst eine Standardsituation führte zum Erfolg: Nach einer Freistoßflanke setzte sich Marven Schwenke gut durch und brachte die Gäste in Front (34.). Das Bittere: Bei der Landung verletzte sich der großgewachsene Defensivmann. „Die Bänder sind wohl in Mitleidenschaft gezogen“, berichtete Werner nach der Partie. Es sollte nicht der letzte schmerzhafte Moment für die Gäste sein.

Erst einmal aber folgte ein glücklicher, denn kurz vor dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber die große Chance zum Ausgleich, als Iven Lehner völlig freistehend das Spielgerät an TVE-Torhüter Marcel Kappermann vorbei legte, aber am Pfosten scheiterte (44.). „Wenn wir da den Ausgleich machen, dann läuft das Spiel ganz anders“, ärgerte sich Feldt darüber, dass das Glück den Seinen in dieser Szene nicht hold war.

Eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff war die Partie dann für die Bramstedter gelaufen. Daniel Schorling traf mit einem trockenen Schuss mit links ins rechte Eck zum 0:2. Doch damit nicht genug: Pascal Matz baute den Vorsprung der Gäste sogar noch weiter aus, nachdem Dennis Wagner den Ball zuvor stark behauptet und gut abgelegt hatte (58.). Zwar gaben die Bramstedter eine schnelle Antwort durch Lehner (60.), doch nur drei Minuten später stellte Lukas Hagedorn den alten Abstand wieder her. Das 4:1 für Nordwohlde war die Entscheidung. „Wir haben im Moment nicht die Qualität, einen deutlichen Rückstand aufzuholen“, musste Feldt erkennen, dass sich seine Elf nicht mehr zurückkämpfen konnte.

Nordwohlde dagegen spielte den Sieg danach recht abgezockt nach Hause. Die Gäste hatten wenig Mühe mit den nun harmlosen Bramstedtern. Allerdings war da ja noch die zweite schlechte Nachricht für den TVE: Denn nachdem Dennis Wagner und TSV-Torwart Philipp Cohrs äußerst unsanft aneinander geraten waren, blieb Nordwohldes Offensivspieler liegen, offenbar schwerer am Fuß verletzt. „Es sieht nach einem Bruch aus“, erklärte Werner nach der Partie. Der große Zeh sei wohl betroffen. Der Rest müsse sich beim Röntgen zeigen. Wie Schwenke wurde Wagner, der nach der Partie noch immer vor Ort behandelt wurde, zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus eingeliefert. „Das ist natürlich bitter für uns, aber vor allem bitter für Dennis und Marven“, fühlte Werner dem Duo. Rein sportlich gesehen, fiel sein Fazit des Abends dagegen rundum positiv aus. „Wir haben trotz aller personeller Probleme ein gutes Spiel gemacht. Wir sind heute zufrieden, aber wir sind auch mit dem gesamten Saisonverlauf zufrieden. Wir hatten nicht ein Spiel, in dem wir klar unterlegen waren. Das ist nicht selbstverständlich für einen Aufsteiger.“ Mindestens als Fünfter wird der TVE überwintern. Ein Platz, von dem die Bramstedter nur träumen können.