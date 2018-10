„Der Sieg ist auch in der Höhe verdient, es hätte sogar noch das ein oder andere Tor mehr für uns fallen müssen“, resümierte Hofmann.

Im ersten Abschnitt kamen die Rot-Schwarzen gleich gut ins Spiel und gingen schon in der 14. Minute in Führung, als Eikeclaas Müller eine Hereingabe von Marvin Bialucha in der Mitte aus fünf Metern nur noch über die Linie drücken musste. Im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts hatten die Hausherren das Geschehen im Griff, ein weiteres Tor fiel aber zunächst nicht mehr.

Nach der Pause versuchten dann die Gäste etwas mehr, auf den Ausgleich zu drängen, was den Seckenhausern Räume zum Kombinationsspiel eröffnete. In der 58. Minute war es Philipp Eggers, der den Ball aus halbrechter Position mit dem Vollspann flach ins lange Eck zum 2:0 setzte. Das Schlusslicht der Liga steckte jedoch nicht auf und schöpfte nach einem durch Delbrin Haso verwandelten Handelfmeter wieder ein wenig Hoffnung (78.). Es folgten jedoch die Minuten des Nico Kiesewetter, der nach seiner Verletzung im Spiel gegen Bassum in die Mannschaft zurückkehrte und die letzten 20 Minuten absolvierte. Zehn Minuten vor dem Ende war der Torjäger dann gleich zur Stelle und markierte nach starker Vorarbeit von Fabian Öhlerking in der Mitte das 3:1. Die Kombination zwischen Öhlerking und Kiesewetter harmonierte auch vor dem abschließenden Treffer, bei dem Fabian Öhlerking mit einem langen Pass die aufgerückte LSV-Abwehr überspielte, Kiesewetter alleine auf das Tor zulief und im Eins-gegen-Eins eiskalt blieb. „Es war natürlich ein super Comeback von Nico und ein würdiger Abschied von unserer Anlage für ihn“, freute sich Coach Hofmann für seinen Schützling, der den Verein nach Saisonende in Richtung TSV Etelsen verlassen wird.