Überzeugte in Verden als Jüngste mit einer Bestzeit über 800 Meter: Elise Peters (vorn) von der StG Brinkum-Asendorf. (Christiane Golenia)

Verden/Landkreis Diepholz. Enttäuschte Gesichter bei den Frauen der Startgemeinschaft Brinkum-Asendorf? Fehlanzeige. Nachdem die Leichtathletinnen bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften (DMM) in Verden vor der abschließenden 4x100-Meter-Staffel noch in Führung lagen, gab es am Ende für sie Bronze. Nicht nur Brinkums Trainer Klaus Lange war mit dem Ergebnis dennoch mehr als zufrieden: „Mit dem dritten Platz unter 14 Teams können wir sehr gut leben.“

Seit drei Jahren gehören die StG-Frauen im Wettbewerb zu den DMM zu den besten Teams in Niedersachsen und Bremen. Noch nie war die Konkurrenz allerdings so groß wie in diesem Jahr. Um da mitzuhalten, kamen gleich 13 Athletinnen aus Brinkum und Asendorf zum Einsatz. „Wir haben praktisch alles gemeldet, was wir haben“, erklärte Yasmin Homeyer. Damit gelang es nicht nur, alle sechs Einzeldisziplinen ausgeglichen sowie mehr als zweifach zu besetzen. Es entwickelte sich zudem ein feiner Teamgeist, gegenseitig wurde gecoacht und motiviert. Als Älteste im Team gab Jennifer Witte (geb. Meyer), Jahrgang 1985, wertvolle Tipps. Dabei hatte die Brinkumerin mit ihrem fünf Monate alten Sohn den jüngsten Fan mitgebracht. Die Youngster Jona Gruber, Elise Peters und Marie-Therese Werner, allesamt Jahrgang 2006, setzten sich couragiert mit der erwachsenen Konkurrenz auseinander. Als Kleinste und Jüngste im Feld über 800 Meter beeindruckte vor allem Elise Peters mit Bestzeit von 2:38,26 Minuten.

Einmal mehr zeigten die Werferinnen, was sie können. Der Brinkumerin Jasmina Bier, inzwischen im Rudersport erfolgreich, gelang im Diskuswurf mit 36,43 Metern die punktbeste Einzelleistung. Christin Bormann (Asendorf) wuchtete die Kugel ohne Training auf eine Weite von 11,74 Metern und lag damit auch deutlich vor der für den VSV Rössing startenden Olympiasiegerin von 1984, Claudia Losch.

Die vor dem abschließenden Staffelrennen erkämpfte Führung ging trotz eines guten Rennens verloren – nicht ganz unerwartet, schließlich hatten die am Ende siegreiche StG Ankum-Lingen-Werlte (7417 Punkte) sowie der TSV Wehdel (7307 Punkte) zuvor schon bessere Ergebnisse im Sprint und Sprung erzielt. Die StG Brinkum-Asendorf erreichte mit 7257 Punkten ihr bislang bestes DMM-Ergebnis.

Mit jeweils einem Frauen- und einem Männerteam war in Verden auch der TuS Syke vertreten. Für die Syker stand das Mannschaftserlebnis im Vordergrund. Bei den Frauen kamen dabei die seit längerem nicht mehr aktive Hochspringerin Birte Hartje sowie die Ex-Siebenkämpferinnen Mareike Witt und Meike Sawatzki zum Einsatz. Trotz Wettkampfpause gelang Meike Sawatzki mit Bestleistung im Weitsprung von 4,54 Metern das punktbeste Einzelergebnis. Die Sykerinnen belegten mit 5819 Punkten Rang 14.

Das Syker Männerteam erreichte, obwohl nicht alle Disziplinen zweifach besetzt wurden, 7184 Punkte und wurde damit Achter. Die meisten Punkte sammelte dabei Thorben Schiller mit 12,20 Sekunden über 100 Meter.

Weitere Informationen

DMM-Landesmeisterschaften

Ergebnisse

Frauen

StG Brinkum-Asendorf

100 Meter: Fenja Schäfer 13,14 sec, Pia Meyer 13,87, Janina Marquardsen 13,97. 800 Meter: Denise Jaschinski 2:36,02 min, Elise Peters 2:38,26, Marie-Therese Werner 2:50,37. Hochsprung: Liliane Isselhorst 1,56 m, Saskia Krensellack 1,44, Jona Gruber 1,44. Weitsprung: Fenja Schäfer 4,74 m, Pia Meyer 4,72, Liliane Isselhorst 4,61. Kugel: Christin Bormann 11,74 m, Jasmina Bier 10,81, Yasmin Homeyer 9,95, Jennifer Witte 8,62. Diskus: Jasmina Bier 36,43 m, Yasmin Homeyer 33,23, Christin Bormann 29,94. 4x100 Meter: (Marquardsen, Schäfer, Meyer, Isselhorst) 52,69 sec.

TuS Syke

100 Meter: Meike Sawatzki 14,52, Melanie Meyer 15,83. 800 Meter: Mareike Witt 2:55.34, Melanie Meyer 3:27,07. Hochsprung: Birte Hartje 1,48, Mareike Witt, 1,32. Weitsprung: Meike Sawatzki 4,54, Melanie Meyer 3,91. Kugel: Meike Sawatzki 9,91, Mareike Witt 9,69. Diskus: Birte Hartje 24,21, Melissa Rohlfs 7,20. Diskus: Birte Hartje 24,21, Melissa Rohlfs 21,89. 4x100 Meter: (Rohlfs, Meyer, Witt, Sawatzki) 61,14.

Männer

TuS Syke

100 Meter: Thorben Schiller 12,20, Thomas Benkewitz 12,82. 400 Meter: Henry Blume 63,29, Wolfgang Müller 70,23. 800 Meter: Marc Reinecke 2:39,13, Wolfgang Müller 2:57,05. 5000 Meter: Marc Reinecke 22:27,64. Weitsprung: Thomas Benkewitz 5,60, Johannes Keese 5,19. Kugel: Udo Meyer 10,34, Holger Geffers 9,00. Diskus: Udo Meyer 29,17, Johannes Keese 27,38. 4x100 Meter: (Blume, Schiller, Keese, Bettermann) 48,65 CGO