Von Beginn an vorne weg: Lars van der Sloot (Mitte) nach dem Start der Master 3, verfolgt von Eckard Pleuß (links). (Thorin Mentrup)

Syke. Lars van der Sloot nahm die ihm von Eckard Pleuß und Stephen Lange entgegengestreckten Hände gern an. Bereitwillig ließ er sich nach ganz oben auf das Siegertreppchen helfen. Der Bremer, in der Region noch bestens bekannt als Leiter des ehemaligen swb-Teams, hatte ein anstrengendes Wochenende hinter sich: Am Sonnabend hatte er beim Deutschland-Cup in Radevormwald in Nordrhein-Westfalen den zweiten Platz belegt. Nur einen Tag später saß er in Syke im Sattel und sicherte sich dort den Sieg in der Klasse Master 3 beim dritten Lauf des 19. Weser-Ems-Cups für Radsportler.

Nach zwei harten Rennen waren van der Sloots Beine schwer. Er strahlte dennoch nach seinem Sieg im Hitzerennen von Syke. Als in der Mittagszeit der Startschuss für die Master 3 fiel, zeigte das Thermometer bereits 27 Grad an. „Die Hitze macht mir nicht so viel aus“, erklärte van der Sloot bei der Siegerehrung. Viel mehr habe er mit den langen Autofahrten zu kämpfen gehabt. Rund 280 Kilometer liegen zwischen Radevormwald und Bremen. Das sei anstrengender, fand van der Sloot. Wenn er im Sattel sitze, erwache der Wettkämpfer in ihm. In der Tat wirkte van der Sloot alles andere als müde während des 40-minütigen Rennens. Er führte das Feld an, immer hinter ihm: Eckard Pleuß vom ausrichtenden RSV Bruchhausen-Vilsen. Am Ende wurde er Zweiter und freute sich darüber bei der Siegerehrung sichtlich: „Die anderen hinter mir zu lassen, war schon ein gutes Gefühl.“ In der Gesamtwertung ist er ebenfalls Zweiter hinter van der Sloot. Michael Stenzel, der die ersten beiden Läufe gewonnen hatte, war nicht am Start.

Der Osnabrücker Stephen Lange wurde in der Hachestadt Dritter. „Es war eine echt harte Strecke“, stellte er fest. Doch nicht nur die Fahrer der Master 3 waren im Ziel platt. Die Strecke, die die Vilser im Syker Gewerbegebiet abgesteckt hatten, hatte es in sich: Der kleine Anstieg zu Beginn war noch harmlos. Als es für die insgesamt fast 200 Sportlerinnen und Sportler, die in 16 Klassen starteten, querfeldein ging, wurde es wesentlich härter. Durch lockeren, tiefgründigen Mullboden mussten sie sich mühsam Meter für Meter voran und meist auch in die Höhe kämpfen. „Der Mull zieht die Kräfte raus“, wusste Günter Kellner. Auf den Barrier, der ebenfalls das Trikot des RSV Bruchhausen-Vilsen trägt, und die anderen Fahrer warteten noch weitere Hindernisse wie der steile Anstieg kurz vor dem Start-Ziel-Bereich, der die Oberschenkelmuskulatur zum Brennen brachte oder eine Abfahrt durch den Sand. „Dafür musst du ordentlich Traute haben“, wusste ein Zuschauer, dass das Durchfahren nicht nur Geschick, sondern vor allem Mut erforderte. Manche Fahrer meisterten diese Herausforderung recht problemlos, andere stiegen vorsichtshalber ab und wieder andere stürzten. So erging es Evke Hollwedel, die direkt vor Kellner ihr Gleichgewicht verlor und damit auch ihren Teamkollegen ausbremste. Beide konnten weiterfahren, verloren aber wertvolle Zeit. Kellner konnte die vor ihm liegenden Fahrer der Master 4 nicht mehr einholen und wurde Vierter. Ein bisschen enttäuscht wirkte er schon, dennoch sprach er am Ende von einem schönen Rennen.

Diese Einschätzung teilten auch die anderen Fahrer, wie Jan-Erik Penning vom RSV berichtete: „Wir haben durchweg positives Feedback bekommen“, registrierte er zufrieden. Und auch aus sportlicher Sicht war es für die Vilser ein gutes Wochenende. Einen Sieg erfuhren sie zwar nicht, aber viele vordere Platzierungen zeugten von den starken Leistungen der 19 RSV-Fahrer. Der Weser-Ems-Cup wird am 28. Oktober in Emsdetten fortgesetzt.

Weitere Informationen

19. OLB-Weser-Ems-Cup: 3. Lauf in Syke

Hobbyklasse: 1. Stefan Remme (Marathon Ibbenbüren); 2. Max Bärmann (Bremen); 3. Seppe Naessens (Team Cyclingsupport.be); 4. Daniel Heisler (RRG Bremen); 5. Paul Haas (Bike-Sport Bad Salzdetfurth)

Hobby 40+: 1. Christoph Kuske (Grupo Infernale); 2. Mike Kirchner (Marathon Ibbenbüren); 3. Dirk Bakenhus; 4. Christian Woytek (Radclub Bremen); 5. Marco Krebs (Hannoverscher RC von 1912)

Hobby 50+: 1. Martin Kaluza (OSC Damme); 2. Marcus Elvert (Radclub Bremen); 3. Detlef Siemermann (RSG Lohne-Vechta); 4. Anrd Berndt (Convent Racing); 5. Jörg Rohde

MTB Hobby: 1. Ramazane Matzen (Team Connected); 2. Marcus Demmler (Viva con agua Osnabrück); 3. Michael Heckhuis (PRC Emsstern 1933 Rheine); 4. Polder Sielers; 5. Fabio Kietzman (Radsport-Club Vegesack)

MTB Hobby 40+: 1. Till Schnetgöke (Marathon Ibbenbüren); 2. Carsten Ulitzka (Stella Bevergern); 3. Lars Nietiedt (Marathon Ibbenbüren); 3. Lars Nietiedt (Marathon Ibbenbüren); 5. Lars Segelke (RSV Bruchhausen-Vilsen)

MTB Hobby 50+: 1. Akadiusz Kaczmarek (RSV 90 Goldenstedt); 2. Jochen Hollwedel (RSV Bruchhausen-Vilsen); 3. Frank Stepheni (HTB Triathlon); 4. Aloysius Westerhoff (TuS BW Lohne); 5. Frank Steenken (RSV Bruchhausen-Vilsen)

Hobby Frauen: 1. Martina Lambracht (RC Endspurt Herford); 2. Sabrina Ernst (RSV Bruchhausen-Vilsen); 3. Stephanie Stührmann; 4. Sabrina Steinmeyer; 5. Linda Pleis (RSV Leer)

Schüler U15: 1. Florian Wittmer (RC Endspurt Herford); 2. Linus Jonas (RC Endspurt Herford); 3. Paulina Heckhuis (PRC Emsstern 1933 Rheine); 4. Simon Gerlitzki (RC Endspurt Herford); 5. Tim-Julian Apitius (RRG Bremen)

Hobby Kids: 1. Lucas Büscher (PRC Emsstern 1933 Rheine); 2. Lucas Sallat (RRG Bremen); 3. Maximilian Schlot (Marathon Ibbenbüren); 4. Henry Schnetgöke (Marathon Ibbenbüren); 5. Jacob Demmler (IGS Osnabrück)

Nachwuchs: 1. Ayleen Lang (RRG Bremen); 2. Robert Diehl (TUSPO 1895 Weende); 3. Tim Lichtenstein (RSG Lohne-Vechta); 4. Siri Hollwedel (RSV Bruchhausen-Vilsen); 5. Franziska Heckhuis (PRC Emsstern 1933 Rheine)

Master 3: 1. Lars van der Sloot (Gunsha Racingteam); 2. Eckard Pleuß (RSV Bruchhausen-Vilsen); 3. Stephen Lange (RRG 66 Osnabrück); 4. Björn Büdenhölzer (RSC Oldenburg 1965); 5. Michael Zwick (RC Blau-Gelb Langenhagen)

Jugend U17: 1. Timo Gruszczynski (RC Endspurt Herford); 2. Ben Hagedorn (RC Endspurt Herford); 3. Fynn Termin (RRG Bremen); 4. Luca Sgorzaly (RC Endspurt Herford); 5. Evke Hollwedel (RSV Bruchhausen-Vilsen)

Master 4: 1. Henning Fernau (TuS Celle); 2. Reinhard Werner (RSG Lohne-Vechta); 3. Gerald Heiß (PSV Eutin); 4. Günter Kellner (RSV Bruchhausen-Vilsen); 5. Klaus Neuhaus (RRG 66 Osnabrück)

Elite: 1. Yannick Gruner (Stevens Racing Team); 2. Luca Bockelmann (Stevens Racing Team); 3. Benjamin Kuchta (RRG Bremen); 4. Vladi Riha (RG Volvo Markötter-Team); 5. Florian Schmidt (TuS Engter)

Master 2: 1. Mirco Friese (RC Sprintax Bielefeld); 2. Helmut Fischer (Inverse-Wiegetritt Masters Team); 3. Michael Hufnagel (VC Vegesack); 4. Mirco Holz (RC Endspurt Herford); 5. Arndt Röpke (RSV Bruchhausen-Vilsen)

Junioren U19: 1. Max Philipp Bökenkröger (Personal Cycling Training - Raible - Cross U19); 2. William Grau (Personal Cycling Training - Raible - Cross U19)

Frauen: 1. Carolin Schiff (VC Vegesack); 2. Silke Keil (RG Uni Hamburg); 3. Elisabeth Röpke (Inverse-Wiegetritt Masters Team); 4. Jasmin Brauns (RC Sprintax Bielefeld); 5. Manja Pleuß (RSV Bruchhausen-Vilsen)