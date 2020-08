Dennis Mertgen, ehemaliger Spieler Brinkumer SV, startet jetzt bei Borussia Mönchengladbach durch. (Christian Verheyen/Borussia Mönchengladbach)

Mönchengladbach. Als sich Borussia Mönchengladbach vor einigen Wochen am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga durch einen 2:1-Heimsieg gegen Hertha BSC Berlin den vierten Tabellenplatz und damit die Teilnahme an der Champions League sicherte, war auch bei Dennis Mertgen die Freude riesengroß. Seitdem er vor fast sechseinhalb Jahren den Bremen-Ligisten Brinkumer SV verließ, hat sich im Leben des mittlerweile 29-Jährigen viel getan. Nach erfolgreichem BWL-Studium in Köln führte der Weg des einstigen Stürmers zur Borussia, bei der er seit zweieinhalb Jahren als Projektmanager im Bereich Internationale Geschäftsentwicklung tätig ist.

„Max und Marco sagten nach der erfolgreichen Champions League-Qualifikation, für uns sei das wie der Gewinn einer Meisterschaft“, erzählt Mertgen. Mit Max und Marco meint er Max Eberl, der als Sportdirektor beim Traditionsklub fungiert, sowie Marco Rose, der vor einem Jahr den Trainerposten von Dieter Hecking übernahm. Mertgen schlägt in Sachen Euphorie in die gleiche Kerbe wie seine berühmten Kollegen. „Wir sind das gallische Dorf unter den Top fünf der Bundesliga. Teams wie Bayern, Dortmund, Leipzig oder Leverkusen haben ganz andere Möglichkeiten als wir. Diesen Erfolg haben wir uns hart erarbeitet“, weiß Mertgen.

Er selbst nahm jahrelange harte Arbeit auf dem Weg zum jetzigen Posten auf sich. Nach der Lehre zum Bankkaufmann bei der Sparkasse in Bremen entschied er sich im Jahr 2014 für ein Studium der Betriebswirtschafslehre an der Universität in Köln. Während dieser Zeit sammelte Mertgen bereits erste Erfahrungen im Bereich des Profifußballs: Ein halbjähriges Praktikum führte ihn dabei nach Frankfurt zur Deutschen Fußball Liga (DFL). Während seiner Tätigkeit dort wurden die audiovisuellen Rechte für ganz Europa vergeben, woran er mitwirkte. „Das Praktikum habe ich gemacht, um zu schauen, ob ich meine Leidenschaft Fußball mit dem Thema Wirtschaft verbinden kann“, verrät Mertgen.

In Köln arbeitete er neben dem Studium weiter für die DFL-Tochtergesellschaft DFL Digital Sports, dem Medienarm der DFL. Nach vier Jahren folgte sein Bachelor-Abschluss. Thema seiner Abschlussarbeit war der US-Wahlkampf zwischen Donald Trump und Hillary Clinton. Dabei analysierte Mertgen, weshalb Clinton die Wahl aus Sicht der Marketingperspektive verlor.mDer 29-Jährige bewarb sich bei Borussia Mönchengladbach. Der Verein bot ihm ein dreimonatiges Praktikum an. Während diesem entwickelte er Businessmodelle für Fußball-Akademien im Ausland. So auch in Singapur, wo Gladbach eine Akademie an der Deutsch-Europäischen Schule betreibt. „Da gibt es auch eine eigene Mannschaft. Die Borussia-U12-Akademie trifft dann beispielsweise auf die U12-Akademie von Chelsea London“, schildert Mertgen. „In Singapur konnten wir uns ein gutes Netzwerk aufbauen. Zu den Gladbacher Kernzielmärkten zählen neben Südostasien auch China, die USA oder die Schweiz“, ergänzt er.

Mertgen wurde nach seinem Praktikum fest übernommen, sein Aufgabengebiet blieb zunächst die Entwicklung der Auslands-Akademien. Ganz nebenbei machte er nach einem berufsbegleitenden, einjährigen Online-Studium auch noch seinen Master im Sportmanagement an der renommierten Universität Autonoma de Barcelona in Kooperation mit dem Cruyff Institut in Amsterdam. „Wir waren mit der Gladbacher Mannschaft im letzten Jahr erstmals auf China-Reise. Das war ein Highlight für mich. Dort habe ich nachts auf dem Hotelzimmer unter anderem auch an meiner Masterarbeit geschrieben“, beschreibt Mertgen die intensive Zeit.

Betreuung internationaler Sponsoren

„Der Verein hat gemerkt, dass in China ein großer Markt lauert. Deren Staatspräsident Xi Jinping hat als Ziel ausgerufen, dass Chinas Fußballer spätestens im Jahr 2050 zur Weltspitze gehören und dann auch den Weltmeistertitel gewinnen sollen. Wir wollen mit unserem Know-How helfen, diesen Traum zu verwirklichen. Der Nachwuchs in China soll nachhaltig gefördert werden, davon wollen dann im Gegenzug auch wir profitieren. Das passt zu unserer Philosophie“, schildert Mertgen die Beweggründe für Borussias Engagement.

Bereits 2018 expandierten die Gladbacher deshalb nach China und eröffneten ein Büro in Shanghai, ihrem neuen Stützpunkt im Land der Mitte. Mertgen, der zusätzlich zu Englisch auch noch Spanisch spricht, ist es vor der China-Tour der Gladbacher Delegation 2019 gelungen, in Zusammenarbeit mit den nationalen Sponsoring-Kollegen den ersten territorialen Sponsor der Vereinsgeschichte zu akquirieren. Seit gut einem Jahr hat sich sein Aufgabengebiet bei den Borussen insofern auch etwas verschoben. Die Betreuung und Akquise der internationalen Sponsoren und Partner gehört zu seinen Hauptaufgaben.

Seine Reisen führten den jungen Manager vor dem Corona-Ausbruch neben China unter anderem nach Indien, in die USA und die Schweiz. „Es ist immer wieder spannend, was die unterschiedlichen Kulturen angeht und zwischen diesen zu vermitteln“, sagt Mertgen. Dazu kamen die Reisen zu den Gladbacher Auswärtsspielen, vor allem die zu den Europa League-Begegnungen. „Gladbach ist bekannt für seine gute Jugendarbeit. Wir wollen im Ausland authentisch rüberbringen, wofür wir stehen. Es macht sich schon positiv bemerkbar, wenn das Team international in der Europa oder gar Champions League mitspielt. Das Interesse ist dann schon bedeutend größer. Bei unseren Heimspielen sind oftmals auch internationale Gäste dabei“, berichtet Mertgen, zu dessen Aufgaben auch gehört, diesen den Aufenthalt so begeisternd wie möglich zu gestalten. Dass es dabei nicht immer nur ums knallharte Geschäft, sondern auch um große menschliche Emotionen geht, schildert Mertgen am Beispiel einer jungen Chinesin, die als leidenschaftlicher Fan der Borussia von einem chinesischen Partner nach Deutschland geschickt wurde. „Sie war ein großer Fan unseres Torhüters Yann Sommer und wünschte sich sehnlichst, diesen einmal persönlich zu treffen und kennenzulernen. Als wir ihr das nach unserem 2:1-Heimsieg gegen die Bayern ermöglichten, hat die junge Frau vor Freude geweint“, schildert Mertgen einen seiner emotionalsten Momente bei den Fohlen.

Dieses Beispiel passt zur Borussia. „Es gibt einen engen und guten Austausch unter allen Kollegen bei Gladbach. Man kann zu jedem ins Büro gehen. Das Miteinander wird hier gelebt, das hat man vermutlich selten anderswo. Auch die Spieler wie Christoph Kramer und speziell Patrick Herrmann zeigen großes Interesse und sind sehr interessiert an dem, was ich beispielsweise so tue. Trainer Marco Rose sagte einmal, dass wir eine coole Truppe haben, und dieses Zitat beschreibt den Zusammenhalt und die homogene Einheit gut“, erzählt Mertgen, der mit Geschäftsführer Stephan Schippers im regelmäßigen Austausch steht.

Auf die Frage, ob sich Mertgen in Zukunft auf dem Posten eine Sportmanagers, Sportvorstandes oder Sportdirektors eines Klubs sieht, äußert er sich eher zurückhaltend. „Das ist schwer zu sagen. Zu 90 Prozent besetzen diese Posten doch ehemalige Profifußballer, die während ihrer aktiven Laufbahn viele wertvolle Kontakte gesammelt haben. Woher soll ich diese Kontakte haben? Ich sehe meine Stärken eher im Marketing und Sales-Bereich. Diese Stärken möchte ich ausspielen“, verrät Mertgen, der auch zu einstigen Brinkumer Mitspielern immer noch Kontakt pflegt und den Weg seines ehemaligen Klubs weiterhin verfolgt. „Ich habe noch guten Kontakt zu meinem Freund Ole Strangmann, mit dem ich im Winter 2011 vom BSC Hastedt zum Brinkumer SV gewechselt bin und erst kürzlich habe ich mich mit Esin Demirkapi und Marcel Dörgeloh in Bremen im Viertel getroffen. Da haben wir über die alten Zeiten gesprochen“, lacht Mertgen.

Seine zweieinhalbjährige Zeit beim Brinkumer SV war durchaus von Erfolg gekrönt. Im Jahr 2012 zog Mertgen mit dem BSV ins Lotto-Pokal-Finale ein, verlor dort mit 0:2 gegen den FC Oberneuland. Ein Jahr später erreichten die Blau-Weißen, die als einziges Team für die Regionalliga gemeldet hatten, als Fünftplatzierter der Bremen-Liga die Aufstiegsrunde. „Die Aufstiegsrunde war eine spannende Erfahrung. Uns wurden allerdings die Grenzen aufgezeigt. Die Gegner hatten ein höheres Niveau als die in der Bremen-Liga“, erinnert sich Mertgen, der als Vierjähriger in Hastedt mit dem Fußball begann. Sowohl gegen den schleswig-holsteinischen Vertreter SV Eichede (1:3) als auch gegen den Hamburger Vertreter Eintracht Norderstedt (0:4) und Niedersachsens Teilnehmer Lupo Martini Wolfsburg (0:4) gingen die Brinkumer als Verlierer vom Platz.

Nach Bremen, wo seine Mutter lebt, zieht es den früheren Offensivakteur in regelmäßigen Abständen. „Dort habe ich auch noch ein Schlafsofa“, verrät Mertgen. Und auch nach Syke, der Heimatstadt seines Vaters, reist er immer wieder gerne.

In Bremen trifft er sich auch mit seinem Berufskollegen Marcel Obry, der beim SV Werder den Bereich internationale Geschäftsentwicklung abdeckt. „Wir haben uns bei den Zusammentreffen bei der DFL in Frankfurt kennen- und schätzengelernt, schwingen uns in Bremen mal gemeinsam aufs Rennrad oder trinken einen Kaffee oder ein Bier im Viertel zusammen“, schildert Mertgen, der nicht nur auf dem Rad, sondern auch im Fitnessstudio fit hält. Und in der Gladbacher Fußball-Betriebsmannschaft: Bei den „Götter-Fohlen“ jagt er dem Ball hinterher.

Mertgen macht kein Geheimnis daraus, dass er auch die Werder-Raute im Herzen trägt. „Wenn Gladbach in der Vergangenheit gegen Werder gewonnen hat, bekomme ich schon mal den einen oder anderen Spruch“, erzählt Mertgen. Aktuell gehört seine Leidenschaft jedoch voll und ganz der Borussia. „Es gibt auf der ganzen Welt Gladbach-Fans. Es gibt eigentlich keinen Grund, Gladbach nicht zu mögen.“