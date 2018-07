Lokalmatador Dennis Schlüsselburg wird ebenfalls im Sattel sitzen. (MEISSNER)

Stuhr. Sein erstes Turnierwochenende hat der Reit- und Fahrverein Steller See gerade erst mit großem Erfolg abgeschlossen, da richtet sich der Blick schon auf den zweiten Teil: Von diesem Freitag an bis Sonntag sind dieses Mal die Springreiter am Zug. Gut 350 Reiterinnen und Reiter und damit nach Veranstalterangaben etwa zwölf Prozent mehr als noch im Vorjahr haben sich angemeldet. Insgesamt liegen rund 1200 Nennungen vor für die Prüfungen von der Klasse A* bis zur Klasse S*. Geritten wird wie immer auf dem Gelände der Familie Schlüsselburg.

Die Organisatoren haben im Vorfeld des Turniers einiges verändert: Sie haben einige Prüfungen aus den vergangenen Jahren gestrichen und dafür neue hinzugefügt. „Wir waren nicht sicher, ob und wie die Reiter diese Veränderungen annehmen würden, aber das Nennungsergebnis beweist, dass es scheinbar gefällt“, freut sich Vereinssprecherin Anna Ludwig, die mit Blick auf das umgestaltete Programm feststellt: „Einen so langen Freitag gab es wohl noch nie in 34 Jahren Turnier-Historie.“ Die neuen Prüfungen an diesem Tag wurden als „Youngster-Prüfungen“ ausgeschrieben und sind Springpferdeprüfungen der Klassen L und M* sowie Springprüfungen der Klassen M** und S*.

In diesen dürfen ausschließlich junge Pferde starten. Bereits am ersten Turniertag werden viele bekannte Gesichter im Sattel sitzen, so unter anderem Sandra Auffarth (RV Ganderkesee), Doppelweltmeisterin und Olympiasiegerin in der Vielseitigkeit und zuletzt beim CHIO in Aachen im Sattel, Patricio Muente (RV Schneverdingen), Derbysieger 2017 in Hamburg-Klein Flottbek, sowie die Nationenpreis-Reiter Patrick Stühlmeyer (RV Oldenburger Münsterland), Karl Brocks (RV Waltrop), Harm Lahde (RV Aller-Weser) und Joachim Heyer (RUFV Cappeln). Am Start sein werden aber auch hiesige Reiter. So haben etwa Dennis Schlüsselburg vom gastgebenden RFV Steller See und Franziska Rinne (Reit- und Rennverein Schwarme) für das S*-Springen am Freitagabend ab 18.30 Uhr gemeldet.

Ein Höhepunkt des Turnierwochenendes verspricht erneut das Flutlichtspringen der Klasse M* am Sonnabendabend ab 22 Uhr zu werden. Für diese Prüfung in der besonderen abendlichen Atmosphäre liegen insgesamt 67 Nennungen vor. Der Sieger der Steller-See-Tour, in deren Wertung neben dem Flutlichtspringen auch die Punktespringprüfung der Klasse M* mit Joker einfließt, erhält einen Goldbarren im Wert von rund 800 Euro.

Der Gewinner aus dem Vorjahr, Joachim Winter, wird seinen Titel nicht verteidigen. Er hat sich nicht angemeldet. Auch sein Verfolger Linus Richter wird am Steller See nicht an den Start gehen. „Vielleicht also eine gute Chance für Liesa Behrens aus Sudweyhe, die nur knapp dahinter folgte, dieses Jahr den Goldbarren zu ergattern?“, hat Ludwig durchaus eine hiesige Reiterin für den Sieg beim prestigeträchtigen Springen auf dem Schirm. Nach dem Springen findet traditionell eine Party im Zelt statt.

S*-Springen am Sonntag

Der Höhepunkt des Sonntags ist das Springen der Klasse S* mit Stechen, das um 15 Uhr beginnt. Auch hier sind einige Reiterinnen und Reiter unseres Verbreitungsgebiets am Start: Liesa Behrens, Irina Dierks (RV Heiligenrode), Kevin Martsch (RFV Okel), Franziska Rinne und Dennis Schlüsselburg wollen sich mit der hochkarätigen Konkurrenz messen. Laut Ludwig lohnt sich aber auch der Besuch aller anderen Prüfungen: „Es laufen jeden Tag von morgens an Springprüfungen, das heißt, es ist zu jeder Zeit etwas los bei uns.“

Die Veranstalter rechnen wieder mit einem großen Zuschauerzuspruch. An den drei Tagen erwarten sie rund 1000 Besucher. „Wir freuen uns auf ein spannendes Wochenende, und so wie es aussieht, muss der „Ebbe-Flut-Platz“ dieses Jahr nur be- und nicht entwässert werden.“ Die Gastgeber hoffen erneut auf die eine oder andere Platzierung ihrer Reiter: Zusätzlich zu Dennis Schlüsselburg werden auch Christina Garbs, Sandra Hofherr, Nicole Schlüsselburg und Ines Stüber im Sattel sitzen.

Weitere Informationen

Zeitplan

Freitag

9 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse L (RLP: 0-782)

10.15 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse L (RLP: 783-2742)

11.30 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse L (RLP: 2743 und mehr)

13 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse M*

16.30 Uhr: Springprüfung Klasse M**

18.30 Uhr: Springprüfung Klasse S*

Sonnabend

8 Uhr: Stilspringprüfung Klasse A* Weg und Zeit (Jg. 1992 und jünger)

9.15 Uhr: Stilspringprüfung Klasse A* Weg und Zeit (Jg. 1991 und älter)

10.30 Uhr: Springprüfung Klasse A** (RLP 0 bis 33)

11.30 Uhr: Springprüfung Klasse A** (RLP 34 und mehr)

12.45 Uhr: Springprüfung Klasse L

14.30 Uhr: Springprüfung Klasse L (RLP 0 bis 193)

15.30 Uhr: Springprüfung Klasse L (RLP 194 und mehr)

17 Uhr: Punktespringprüfung Klasse M* mit Joker (RLP 0 bis 599, 1. Teilprüfung Steller-See-Tour)

19 Uhr: Punktespringprüfung Klasse M* mit Joker (RLP 600 und mehr, 1. Teilprüfung Steller-See-Tour)

22 Uhr: Springprüfung Klasse M* mit Siegerrunde (2. Teilprüfung Steller-See-Tour)

ca. 23.30 Uhr: Siegerehrung; anschließend: Party im Festzelt

Sonntag

9 Uhr: Springprüfung Klasse M** (RLP 0 bis 993)

10 Uhr: Springprüfung Klasse M** (RLP 994 und mehr)

12.30 Uhr: Stilspringprüfung Klasse L Weg und Zeit (Jg. 1991 und älter)

13.30 Uhr: Stilspringprüfung Klasse L Weg und Zeit (Jg. 1992 und jünger)

15 Uhr: Springprüfung Klasse S* mit Stechen