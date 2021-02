Als Torhüter hat Daniel Bischoff für den TV Stuhr viele Paraden gezeigt. Mittlerweile macht er sich auch als Trainer einen Namen. (Thorin Mentrup)

Es ist eine Zäsur: Die erste Herrenmannschaft des TV Stuhr ohne Christian Meyer – an diesen Gedanken muss man sich erst einmal gewöhnen. Dieser Vorgang könnte beim Bezirksligisten noch etwas länger dauern. Wichtige Klarheit hat er dagegen bereits geschaffen, wie es weitergehen soll. Mit Stephan Stindt bleibt ein Teil des Trainerduos an vorderster Front. Unterstützung erhält er von zwei Akteuren, die ebenfalls zu den Gesichtern der Rot-Weißen zählen. Daniel Bischoff und Jan-Hendrik Schwirz werden als Co-Trainer mit anpacken – und verstärkt in den Fokus rücken. Sie werden Stindts Stützen.

Ganz neu ist die Aufgabe im Trainerstab vor allem für Bischoff nicht. Bereits seit Beginn dieser Saison kümmert er sich als Torwarttrainer darum, dass die Schlussmänner um die Nummer eins Niklas Lührs weitere Schritte nach vorn machen. Das Zeug für einen Torwarttrainer bringt Bischoff allemal mit: Der 30-Jährige hütete über weite Strecken das Stuhrer Gehäuse in der Landesliga-Saison 2018/19. 85 Einsätze hat er in der vergangenen Dekade bestritten. Zwei fehlen ihm noch, um Kevin Keßler zu überflügeln, der bei 86 Partien steht. „Die zwei Spiele will ich unbedingt noch machen“, sagt Bischoff, der auch am Ball erstaunlich stark ist, sich in dieser Disziplin sogar den Ruf erworben hat, einer der Besten im Kader zu sein.

Ein Teil sein, ein Teil bleiben

Sein Fokus aber hat sich mit Beginn dieser Saison mehr auf das Training gerichtet. Eine Aufgabe, die bei dem Keeper, der im Jahr 2012 in die erste Mannschaft aufgestiegen ist, eigentlich zuvor gar kein Thema war. „Ich konnte mir das nie so richtig vorstellen“, gibt der Schnapper zu. Dabei stand sein Vater Jens bei den Stuhrer Damen ebenfalls an der Seitenlinie. Ein Trainergen schlummert also durchaus in Daniel Bischoff. „Und weil man nicht jünger wird und die ein oder andere Verletzung hat, ist die Traineraufgabe eine gute Sache. So ist man immer noch dabei und nicht raus aus der Mannschaft.“ Bischoff ist es immer noch wichtig, Teil des TV Stuhr zu sein.

Mittlerweile hat er Freude daran gefunden, die Keeper der Rot-Weißen unter seine Fittiche zu nehmen. Er arbeitete sich in diese Aufgabe hinein, konnte einige Übungen natürlich aus eigener Erfahrung übernehmen, machte sich aber auch darüber hinaus schlau, wie er seine Einheiten gestalten kann. Nun freut er sich darauf, dass seine Aufgaben in der kommenden Saison sogar noch ausgeweitet werden. „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich gefragt werde, sondern erwartet, dass ich als Torwarttrainer weitermachen werde“, war er durchaus überrascht über diese Beförderung. „Das freut mich sehr. Es wird spannend, noch mehr Feedback zu bekommen“, blickt er der Arbeit mit einer größeren Gruppe gespannt entgegen. Er bereitet sich bereits vor. „Einige Hefte mit Trainingsinhalten habe ich mir bereits bestellt“, verrät er. Auch im Internet schaue er sich regelmäßig um, um der gesamten Mannschaft bei der Gestaltung der Einheiten gerecht zu werden.

Schwirz will Sprachrohr bleiben

Während bei Bischoff das Pendel klar Richtung Seitenlinie ausschlägt, sieht sich Schwirz weiterhin auf dem Platz. Als Co-Trainer zwei sozusagen. „Daniel hat es als Trainer in dieser Saison bereits überragend gemacht. In einer neuen Rolle sehe ich mich noch nicht. Ich bin weiter so motiviert und fit, dass meine Hauptaufgabe weiterhin das Fußballspielen sein wird“, hat er mit der Jagd nach dem Ball noch nicht abgeschlossen. Deshalb werde er weiterhin das machen, was er seit seinem Wechsel zu den Rot-Weißen im Sommer 2016 macht: viel kommunizieren, nicht nur mit Kapitän Fabian Bischoff, sondern auch mit Stindt. „Das wird nichts Neues für mich sein“, sagt der zentrale Mittelfeldspieler, der in der derzeit unterbrochenen Serie auch in der Innenverteidigung seinen Mann stand.

Jan-Hendrik Schwirz wird dem TV Stuhr weiterhin auf dem Platz helfen. (Thorin Mentrup)

Ein Lautsprecher auf dem Feld ist er ohnehin. Nicht umsonst galt er bereits in seiner Zeit beim SV Bruchhausen-Vilsen als verlängerter Arm des Trainers Jörn Meyer. Schwirz braucht kein Amt, um eine wichtige Stütze zu sein.

Trotzdem – und das ist nicht nur Stindts Hoffnung, der noch näher ran will an die Mannschaft – kann der Routinier das Trainerteam bereichern. „Ich habe im Fußball natürlich einiges erlebt, auch was Trainingsmethoden angeht“, kann der 34-Jährige auf einen reichen Erfahrungsschatz blicken. Er könne durchaus etwas Neues, Modernes einbringen in die tägliche Arbeit beim TVS und die eine oder andere Trainingseinheit übernehmen. Er verstehe sich dabei eher als Zuarbeiter, mehr Fußballer als Co-Trainer. „Ich bleibe einfach der Jani, der ich früher auch gewesen bin und der seine Emotionen mit reinbringt“, bekräftigt er. Ab der neuen Serie müsse ihn niemand anders sehen als zuvor. Schwirz will in Zeiten der Veränderung also eine der Konstanten in Stuhr bleiben. Und seine Emotionalität wird dem Team guttun – zumal mit Meyer ab der kommenden Saison ein Mann fehlt, der ordentlich Feuer reinbringen kann.

In einer Sache sind sich Schwirz und Bischoff, der sich weiterhin auch als Nummer zwei zur Verfügung stellen wird, sofern es nötig ist, einig. Die neue Konstellation kann funktionieren. „Ich glaube schon, dass wir so noch spezifischer arbeiten können“, sagt Bischoff. Da man sich gut kenne, werde man sich schnell einspielen. Auch der Stuhrer Weg werde weitergehen. Man habe ihn mit dem Umbruch mit Talenten aus der eigenen Jugend und der Region im vergangenen Sommer bereits eingeleitet. „Diese jungen Spieler waren sofort anerkannt im Team. Das sind gute Typen und Fußballer“, hat Bischoff eine hohe Meinung von den Talenten. In Zukunft wird er an der Seite von Stindt und Schwirz selbst daran arbeiten, dass sie noch besser werden.