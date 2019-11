Lina Horstmann (am Ball) und die HSG Phoenix zeigten eine gute Leistung, mussten sich am Ende allerdings geschlagen geben. (Vasil Dinev)

Twistringen. Es waren wieder keine Punkte, aber es war ein weiterer Schritt nach vorne – und deshalb war Jens Monsees, Trainer der Landesliga-Handballerinnen der HSG Phoenix, auch in erster Linie stolz auf seine Mannschaft. Denn die hatte bei der 24:27 (12:15)-Heimniederlage in Twistringen gegen den SV Vorwärts Nordhorn gezeigt, dass sie mit den Topteams mithalten kann.

Trotzdem bleibt Phoenix nach der sechsten Niederlage im sechsten Spiel Schlusslicht. Den Nordhornerinnen, die an der Tabellenspitze thronen, dürften sich aber wohl eine angenehmere Reise in die Delmestadt vorgestellt haben. „Viele in der Liga sehen uns als Kanonenfutter. Aber wir haben gezeigt, dass wir das nicht sind“, registrierte Monsees zufrieden. Dass es nicht ganz für einen oder gar zwei Punkte reichte, machte er zum einen an den beiden verworfenen Siebenmetern und zum anderen an den Treffern von den Außenpositionen, die die Gäste vor allem zu Beginn erzielten, fest. Danach aber arbeitete sich die HSG in die Partie hinein, zeigte sich in allen Bereichen konzentrierter: Die offensive 6:0-Deckung packte gut zu, und auch offensiv unterliefen den Gastgeberinnen weniger technische Fehler als noch zu Saisonbeginn. „Wenn ich sehe, wie sich die Mädchen über die Niederlage ärgern, dann weiß man, dass wir gar nicht weit weg waren. Ich hoffe, dass sie das mitnehmen, um im nächsten Spiel wieder eine gute Leistung zu zeigen. Jetzt war es sogar noch ein Stück besser als gegen Schüttorf“, meinte Monsees zufrieden.

Bei Phoenix griffen die Rädchen gut ineinander. Die Begegnung war von Beginn an ausgeglichen, bis zum 7:7 lagen beide Teams stets gleichauf. Nordhorn gelang dann der erste kleinere Lauf der Partie, setzte sich kurz vor der Pause auf vier Tore ab (11:15, 29.). Doch die HSG blieb – anders als in den ersten Spielen der Saison – cool, ließ sich nicht beirren, sondern quälte die Gäste aus der Grafschaft Bentheim mit ihrem Biss und ihrer Beharrlichkeit. Als Nadine Berger der Treffer zum 17:17 gelang, war das Spiel wieder völlig offen (40.). Die Gastgeberinnen gingen wenige Minuten später sogar selbst zum ersten Mal seit der 14. Minute wieder in Führung: Mareen Kunze traf per Siebenmeter zum 20:19. Die Reaktion der Nordhornerinnen war dann allerdings stark. Ihr 4:0-Lauf brachte sie zurück auf die Siegerstraße. Phoenix steckte nicht auf, doch die Gäste ließen sich den Erfolg nicht mehr nehmen. Trotzdem durfte auch die HSG zufrieden sein, denn die Entwicklung stimmt. „Wenn es so weitergeht, werden wir bald punkten“, zeigte sich Monsees zuversichtlich.