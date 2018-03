Sudweyhes Julian Heusmann (rechts) ist eher Mittelfeldstratege und Vorbereiter. Gegen Sulingens U23 kam er zu seinem ersten Saisontor – und gleich danach zu seinem zweiten. (Jonas Kako)

Sudweyhe. Es war eine Szene aus der Begegnung zwischen der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst und dem TuS Sudweyhe vom zweiten Spieltag der laufenden Saison, die für den Fußballer Julian Heusmann vom Bezirksligisten TuS Sudweyhe charakteristisch war. Da zog der zentrale Mittelfeldspieler einfach mal aus 40 Metern ab, scheiterte jedoch am Lattenkreuz. Auch wenn Heusmann in dieser Szene das Pech an den Stiefeln klebte, ist es seine präzise Schusstechnik, die ihn auszeichnet und die auch seinen Trainer Christian Mach in Verzückung versetzt.

„Seine Schusstechnik ist überragend“, weiß Mach die Qualität seines Schützlings zu schätzen. Heusmann versucht es immer wieder mal aus der Ferne, doch mit einem eigenen Treffer wartete der 20-Jährige bis zum vergangenen Heimspiel. Beim 3:1-Erfolg im Spitzenduell gegen den TuS Sulingen U23 langte der Mittelfeldmann dann gleich zweimal zu. Der Knoten war geplatzt. „Er hatte zuvor so viel Pech mit seinen Versuchen, dass wir schon dachten, es klappt nicht mehr. Trotz seines Doppelpacks erwarte ich jetzt jedoch so schnell kein weiteres Tor von ihm“, flachst Coach Mach, der neben der Schusstechnik weitere Vorzüge des in Stuhr tätigen Groß- und Außenhandelskaufmann aufzählt. „Er hat ein gutes Auge. Seine Aufgabe ist es eher, Treffer vorzubereiten und Spielzüge nach vorne einzuleiten“, beschrieb Mach die strategischen Fähigkeiten seines Spielers. „Die Rolle des zentralen Mittelfeldspielers war schon immer meine Lieblingsposition. Ich bin nicht so der Torjäger“, zählt Heusmann den Torabschluss trotz seines doppelten Erfolgs gegen die Sulinger nicht unbedingt zu seinen Stärken. Die Distanzschüsse zählt er dagegen sehr wohl zu seinen Spezialitäten.

Sehr oft geübt und trainiert hat Heusmann diese Fähigkeit in seiner Zeit beim B-Junioren-Regionalligisten SC Weyhe unter dem damaligen Trainer Holger Finken. „Mein Schüsse sind eher präzise denn kraftvoll und hart“, so Heusmann. Ein Jahr agierte der im Bremer Stadtteil Schwachhausen lebende Kicker in der B-Junioren-Regionalliga. In der Zeit als A-Jugendlicher zog es ihn vom TuS Sudweyhe erneut zum SC Weyhe, doch bei diesem einjährigen Intermezzo setzte ihn ein Bandscheibenvorfall außer Gefecht, an dem er lange zu knabbern hatte. Zur Spielzeit 2016/17 kehrte Heusmann, der bis zur D-Jugend beim TSV Weyhe-Lahausen kickte, wieder an die alte Sudweyher Wirkungsstätte zurück, musste sich in der Saison unter Trainer Uwe Behrens jedoch weiterhin mit seinen Verletzungsproblemen herumplagen. Mit Bruder Christian agierte in dieser Serie 2016/17 ein weiteres Mitglied der talentierten Fußballer-Familie Heusmann bei den Sudweyhern, ehe es diesen im Sommer 2017 zum Landesligisten TSV Etelsen verschlug.

Julian Heusmann startet nach seinen von Verletzungen gezeichneten Seuchenjahren in der aktuellen Serie voll durch. „Jetzt bin ich endlich fit“, sagt er. Ganz im Gegensatz zu anderen Teamkollegen, die längerfristig ausfallen. „Unsere personelle Lage ist zurzeit eher schlecht und es ist keine Besserung in Sicht“, verrät Heusmann. Bei Mittelfeldspieler Jan-Ove Bäker wurde ein Knorpelschaden diagnostiziert, und Calvin Helms fällt aufgrund von Knieproblemen wohl bis zum Saisonende aus. Auch Angreifer Nico Zumbruch wird den Sudweyhern krankheitsbedingt noch bis zu drei Wochen fehlen. „Doch wir können das mit unserem Kader kompensieren und haben bewiesen, dass wir das wegstecken können. Bestes Bespiel: unser Sieg gegen die U23 des TuS Sulingen“, kommentiert Heusmann, warum sein Team nach den Abgängen vor der Saison so weit oben steht. „Wir haben eigentlich einen Platz im Mittelfeld anvisiert, mittlerweile peilen wir eine Platzierung zwischen Rang drei und vier an“, so Heusmann. Falls die Sudweyher gar noch den zweiten Platz erreichen würden, könnte ihnen möglicherweise sogar noch eine Relegation zum Landesliga-Aufstieg bevorstehen. „Eine mögliche Relegation ist innerhalb der Mannschaft nicht ansatzweise ein Thema. Zunächst einmal ist die kommende Aufgabe gegen den TSV Wetschen nicht leichter einzuschätzen als die gegen Sulingens U23“, ergänzt Heusmann.