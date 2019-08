Stuhr. Der Landesliga-Absteiger TV Stuhr ist nach dem dritten Spieltag in der Bezirksliga Hannover in den höheren Gefilden der Tabelle angekommen. Mit 3:0 (2:0) besiegte die von Christian Meyer und Stephan Stindt trainierte Elf den TuS Drakenburg und ist nach der Auftaktniederlage gegen den aktuellen Spitzenreiter Sulingen II nun mit sechs Punkten aus drei Spielen wieder auf Kurs.

„Wir sind sicherlich noch nicht da, wo wir – auch fußballerisch – hinwollen“, bilanzierte Stephan Stindt die Begegnung, „aber wir haben heute den Ball ordentlich laufen lassen, ein gutes Spiel gemacht und mal wieder ein Heimspiel gewonnen – dieser Bann ist endlich gebrochen.“ In der gesamten Landesliga-Spielzeit hatten die Stuhrer keine Partie auf eigener Anlage gewonnen. Somit war es der erste Heimsieg seit dem 9. Mai 2018 – dem Datum, an dem die Rot-Weißen den Aufstieg perfekt gemacht hatten. Genau 465 Tage lag das am Sonntag zurück.

Eine frühe Führung spielte den Gastgebern in die Karten. Nach einem Eckball brachte der noch hinter dem zweiten Pfosten lauernde Riccardo Azzarello das Leder wieder zurück ins Zentrum zu Jenno Bülders (8.), der es aus zwei Metern am orientierungslosen Drakenburger Keeper Andreas Erler vorbei über die Linie drückte. Auf der Gegenseite durften sich die Hausherren beim eigenen Schlussmann Niklas Lührs bedanken, der einen Sahnetag erwischt hatte und seinen Kasten mehrfach mit starken Paraden sauber hielt. Mit einem sehenswerten Kopfball aus elf Metern gegen die Laufrichtung des Torwarts veredelte Riccardo Azzarello (25.) dann eine Flanke Torben Drawerts aus dem Halbfeld und stellte die Weichen noch in der ersten Hälfte mit dem 2:0 auf Sieg. Die endgültige Entscheidung lag nach 36 Minuten in der Luft, doch die Doppelchance – erst ein Distanzschuss, den Kapitän Fabian Bischoff abfeuerte, dann das Nachsetzen Riccardo Azzarellos – endete kurioserweise mit zwei Pfostentreffern. Direkt nach Wiederanpfiff verpasste Dimitri Steen das 3:0, schob die Kugel nach einem schnell ausgeführten Einwurf Torben Drawerts unbedrängt am Kasten vorbei. Besser agierte er später als Vorbereiter, legte den Ball nach einem langen Pass uneigennützig quer zu Riccardo Azzarello (79.), der mit dem 3:0 alle Drakenburger Hoffnungen auf einen späten Punktgewinn begrub.