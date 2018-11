René Rogalla arbeitete wie seine Mitspieler unermüdlich. Er ging keinem Zweikampf aus dem Weg – weder auf dem Boden noch, wie hier, in der Luft. (Thorin Mentrup)

Stuhr. Der TV Stuhr hat seine erste Hinrunde in der Fußball-Landesliga überhaupt zumindest mit einem Teilerfolg abgeschlossen. Gegen den TSV Pattensen spielte die Mannschaft der beiden Trainer Christian Meyer und Stephan Stindt 1:1 (1:0). Das Warten auf den ersten Heimsieg geht damit trotz eines sehr couragierten Auftritts weiter.

Selten dürften die Stuhrer in dieser Saison so nah dran gewesen sein am ersten Dreier auf dem Platz an der Pillauer Straße. Nicht zu Unrecht stellte Christian Meyer nach der Partie fest: „Das 1:1 ist schon leistungsgerecht, aber wenn wir das Spiel 1:0 gewinnen, dann stehen wir hier und sagen, das geht auch in Ordnung.“ Als der Coach diese Worte sprach, da hockten die Pattenser Spieler noch auf dem Platz. Die Enttäuschung stand ihnen und auch Trainer Tobias Brinkmann ins Gesicht geschrieben. Ganz klar: Die Gäste hatten sich im Kampf gegen den Abstieg beim Tabellenvorletzten mehr als nur einen Zähler erhofft. Dafür erspielten sie sich allerdings zu wenige klare Torchancen.

Das war vor allem ein Verdienst der Stuhrer, die sehr über weite Phasen sehr gut geordnet gegen den Ball arbeiteten. Die Viererkette mit Jenno Bülders, Fynn Rusche, Jannis und Janis Öhlerking machte geschlossen ein ganz starkes Spiel. Nur einmal waren die Gastgeber nicht auf der Höhe: Da köpfte Jonah Ebers nach einem Eckball das 1:1 (62.).

Bülders trifft zur Führung

In dieser Phase standen die Stuhrer gehörig unter Druck. Die Standards der Gäste hatten auch schon vor der Pause für Gefahr gesorgt. Insgesamt aber ließ der TVS nur wenig zu und zeigte sich seinerseits einige Male gefährlich in der gegnerischen Hälfte. Schnell ging es beispielsweise nach etwas mehr als 20 Minuten, als nach einem Ballgewinn Adrian Herrmann aufdrehte und den unermüdlichen René Rogalla auf die Reise schickte, der mit seinem Linksschuss das lange Eck knapp verfehlte (21.). „Wir waren gut im Spiel. Pattensen war nicht stärker als wir“, erkannte auch Meyer.

Die Belohnung folgte in der 33. Minute, als Dauerbrenner Jenno Bülders nach einem weiten Einwurf Janis Öhlerkings und einer unfreiwilligen Kopfballverlängerung der Gäste per Volleyschuss zum 1:0 traf (37.). Stuhr hatte nun Oberwasser, verpasste es aber, noch vor der Pause den zweiten Treffer nachzulegen. So verzog Rogalla um einen halben Meter, nachdem sich Jan-Hendrik Schwirz auf der linken Seite durchgesetzt und den Ball in die Mitte gebracht hatte (39.). Auch vergebene Chancen wie diese sorgten dafür, dass am Ende ein bisschen das Gefühl aufkam, dass etwas mehr als ein Punkt möglich gewesen wäre. „Wir haben uns insgesamt weiterentwickelt. Deshalb ist es auch klar, dass die Ansprüche wachsen“, wusste Meyer.

Insgesamt war es jedoch auch ohne Sieg ein sehr runder Auftritt der Gastgeber, die sich nach dem verletzungsbedingten Ausfall Tim Langreders, dem offenbar eine längere Pause droht (56.), und dem Ausgleich nur kurze Zeit später wieder fingen. Der TVS fiel nicht auseinander, sondern hatte seinerseits die besseren Gelegenheiten, die Partie für sich zu entscheiden. So konnte der eingewechselte André Kück im ersten Versuch Armin Tvrtkovic nicht überwinden, ehe sich Can-Tuncay Schwedt in den zweiten Abschluss des Angreifers warf und den Einschlag verhinderte (69.). Stuhr war dran, aber am Ende war es wie so oft in dieser Saison: Das letzte Quäntchen fehlte.