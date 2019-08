Stuhr. Fußball-Bezirksligist TV Stuhr hat im Spitzenspiel beim TSV Wetschen dreifach gepunktet. 2:1 (0:1) gewann der TVS das Duell der beiden ehemaligen Landesligisten. Eine ordentliche Anfangsphase und eine starke letzte halbe Stunde garantierten den Erfolg für die Rot-Weißen.

Entscheidend waren zwei Schlüsselszenen, in denen Wetschens Omar Ceesay eben kein Tor erzielte. Zunächst scheiterte der Offensivmann an Stuhrs Keeper Niklas Lührs, der glänzend parierte (35.). Dann hämmerte Ceesay einen Volleyschuss an die Unterkante der Latte (57.). Wetschen führte seit der 33. Minute schon 1:0. Kevin Reinking hatte einen Freistoß gekonnt versenkt. Von einem 0:2 hätte sich der TVS wohl nur schwer erholt. „Dann haben wir uns berappelt“, meinte Stephan Stindt, der die Stuhrer gemeinsam mit Christian Meyer trainiert, über die zweite Halbzeit. In der ersten Hälfte hatte er sein Team zu einfallslos gesehen. „Die langen Bälle von uns waren auf dem kleinen Platz nicht gerade eine optimale Idee“, gab er zu, dass seine und Meyers Mannen das falsche Stilmittel wählten, um zum Erfolg zu kommen. Zudem agierte der TVS in der Offensive so manches Mal fast schon kläglich, richtige Torabschlüsse gab es nicht. Immerhin stand die Defensive mit den Innenverteidigern Jenno Bülders und Jannis Öhlerking sicher. Dann klappte es auch vorne: Fabian Bischoff eroberte den Ball, Torben Drawert flankte und Riccardo Azzarello hielt den Fuß hin – 1:1 (60.). Der Siegtreffer fiel nach einer TSV-Unaufmerksamkeit. Dimitri Steen lief allein aufs Tor zu und traf (83.). Der eingewechselte Patrik Scheen hätte fast noch das 3:1 erzielt (90.+3). „Wir stehen nun nicht mehr so unter Zugzwang“, so Stindt nach dem ersten Sieg gegen das zweite Top-Team.