Der Förderkreis des TV Stuhr veranstaltet von Freitag bis Sonntag zum 29. Mal in Zusammenarbeit mit der Fußballabteilung des TV Stuhr auf der Sportanlage an der Pillauer Straße die Fußballtage unter dem Motto „Fußball für Alle“. „Mit diesen Sporttagen wollen der Förderkreis und die Fußballabteilung nicht nur die Mitglieder des Vereins, sondern alle Einwohner unserer Gemeinde ansprechen“, verrät Wolfgang Arpe, Schriftführer des Förderkreises. An dem Programm beteiligen sich wieder alle Altersgruppen der Fußballer von den Mini-Kickern der G-Jugend bis hin zu den Alten Herren. Die Mannschaften sind teils in Einzelspiele und teils in Turniere eingebunden. Rund 90 Gastmannschaften haben laut Arpe für die Veranstaltung zugesagt.

Los geht es an diesem Freitag um 18 Uhr mit einem Mixturnier mit der A-Jugend und den vier Herrenmannschaften, um 19 Uhr startet ein Ü40-Turnier. Am Sonnabend übernehmen die Jungkicker von der U6 bis zur U9 ab 10 Uhr die Regie. Es folgen um 14.30 Uhr Turniere der U8 und zweimal der U12. Um 18 Uhr beginnt das Turnier Fußball für Alle für Freizeitkicker. Zeitgleich beginnt ein Geh-Fußballturnier. Am Sonntag ab 11 Uhr tragen die U10-Mannschaften die letzten Turniere aus. Eventuell findet noch ein Testspiel der U16 statt, wie Arpe, der außerdem unter anderem auf eine Tombola hinweist, berichtet.