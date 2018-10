Ausgebremst vom VfL Fredenbeck III wurde die HSG Stuhr: Hier wird Florian Peters (Mitte) unsanft von Birger Tetzlaff (Nummer 22) aufgehalten. (Karsten Klama)

Stuhr-Brinkum. Immer wieder der VfL Fredenbeck III: Auch das fünfte Aufeinandertreffen in der Handball-Landesliga Bremen hat die HSG Stuhr gegen den Kontrahenten aus dem Landkreis Stade verloren. Das 33:37 (16:17) in eigener Halle war die erste Saisonniederlage für die Mannschaft von Trainer Sven Engelmann, die die Tabellenspitze an den TSV Daverden abgeben musste. „Natürlich wussten wir, dass wir irgendwann ein Spiel verlieren werden, aber dann doch lieber auswärts als in eigener Halle“, sagte Engelmann, nachdem er sich kurz gesammelt hatte.

Das war nach einer nervenaufreibenden Schlussphase auch bitter nötig. Eigentlich schien das Spiel schon verloren für die Gastgeber, die einen ganz schlechten Start in die zweite Halbzeit erwischten und nicht verhindern konnten, dass sich die Gäste Tor für Tor absetzten und ihre 17:16-Pausenführung zwischenzeitlich auf 32:24 ausbauten (49.). Eigentlich ein sicheres Polster für den Titelverteidiger. Doch Engelmann griff zum letzten Mittel, stellte in den verbleibenden knapp zehn Minuten auf eine Manndeckung um – und machte damit die erfahrenen Gäste doch nervös. Stuhr verzeichnete schnelle Ballgewinne und nutzte sie zu vier Toren in Serie. Auf einmal war wieder Spannung drin im Spitzenspiel, erst recht, weil sich die Gäste durch Sebastian Kuhl (53.) und Birger Tetzlaff (54.) zwei Rote Karten und durch Jasper Lens (53.) noch eine Zeitstrafe abholten. In dieser Phase hätte das Momentum komplett auf die Stuhrer Seite wechseln können – tat es aber nicht.

Dafür ließen die Gastgeber unter dem Strich zu viele Möglichkeiten aus. Allein in dieser Phase verwarfen Meik Schäfer und Christian Schwarze jeweils einen Siebenmeter, und auch Robert Gums und Malte Hamsch erlaubten sich jeweils eine Fahrkarte von den Außenpositionen. So brachten die Gäste den Sieg doch noch über die Zeit. „Fredenbeck hat dafür die nötige Cleverness“, wusste Engelmann.

Die Gründe für die Niederlage suchte der HSG-Coach aber vor allem im eigenen Lager. Die zahlreichen Fehlwürfe waren einer davon: „Ich habe hier 27 auf dem Zettel“, sagte er und deutete auf das entsprechende Dokument. „Das ist viel zu viel. Das kannst du dir gegen Fredenbeck nicht erlauben“, wusste er. „Wir haben aus unseren guten Phasen zu wenig herausgeholt.“ Denn Dampf machten die Stuhrer, die bis Mitte des ersten Durchgangs stets einen Treffer vorlegten. Nur absetzen konnten sie sich nicht. Das lag zum einen an der hohen Zahl der vergebenen Möglichkeiten, zum anderen aber auch an der laschen Verteidigungsarbeit der Gastgeber: „Unser mangelndes Engagement in der Abwehrarbeit war entscheidend. Wir hatten uns vorgenommen, uns gegenseitig zu unterstützen, aber das ist uns nicht gelungen. Fredenbeck hatte jeden Abpraller“, ärgerte sich Engelmann darüber, dass sich seine Mannschaft hinten selbst kaputt machte, was sie sich vorn aufgebaut hatte. Er machte die Niederlage an der Einstellung der Spieler fest.

Erste Probleme hatten sich bereits früh im Spiel gezeigt. Die 6:0-Abwehr hatte zunächst wenig Zugriff, besonders Fredenbecks Mittelmann Maik Heinemann nutzte das zu einigen Treffern. Stuhr stellte auf eine 5:1-Formation um, um den VfL-Akteur aus dem Spiel zu nehmen. Danach lief es etwas besser, allerdings entwickelten die Gastgeber zu wenig Konstanz. Fredenbeck dagegen hatte die nötige Ruhe, um auf seine Chance zu warten. Dafür wurden die Stuhrer am Ende bestraft. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde gingen die Gäste erstmals in Front (8:9, 16.) und lagen auch zur Pause dank Adrian Koch vorn. Weil nach dem Seitenwechsel zunächst nicht viel stimmte aufseiten der Stuhrer, setzten sich die Gäste ab. Zu sehr schwarzsehen wollte Engelmann allerdings auch nicht. Denn er hatte auch etwas Positives ausgemacht: „Der Kampfgeist stimmt, das hat man klar gesehen.“ Der Einsatz war aufgrund eigener Fehler allerdings nicht von Erfolg gekrönt.

Weitere Informationen

HSG Stuhr - VfL Fredenbeck III 33:37 (16:17)

HSG Stuhr: Sadeghi, Germanus – Link (4), Schäfer (6/2), Stapper (1), Peters (6/1), Gums (1), Schneider (2), Hamsch (2), Beckmann (1), Pfüller (3), Schwarze (7), Oswianowski

Siebenmeter: HSG Stuhr 6/3, VfL Fredenbeck III 2/2

Zeitstrafen: HSG Stuhr 2, VfL Fredenbeck III 6

Bes. Vorkommnisse: Rote Karten gegen die Fredenbecker Sebastian Kuhl (53.) und Birger Tetzlaff (54.) THR