Nicht aufzuhalten sind der TV Stuhr und Adrian Herrmann (links) in dieser Saison. Gegen Hoya will der TVS den Titel perfekt machen. (Jonas Kako)

Stuhr. Erster Meister-Matchball für den TV Stuhr in der Fußball-Bezirksliga: Der souveräne Tabellenführer kann mit einem Sieg am Mittwochabend im Heimspiel gegen Schlusslicht SG Hoya (Anstoß: 20 Uhr) den Titel und damit den Aufstieg in die Landesliga perfekt machen. "Davor stehen aber noch einmal 90 Minuten, in denen wir alles geben müssen", fordert Stephan Stindt, der den TVS gemeinsam mit Christian Meyer trainiert, eine konzentrierte Leistung. Die Gastgeber wollen sich standesgemäß mit einem Erfolg zum Meister krönen.

Die große Titelsause haben die Stuhrer im Vorfeld der Partie laut Stindt nicht geplant. "Wenn wir feiern, dann spontan." Am Abend vor dem freien Himmelfahrtstag stünde einer Party im Falle des Titelgewinns nichts entgegen. "Der Termin ist super", weiß auch Stindt, warnt aber zugleich davor, sich schon jetzt mit dem zu beschäftigen, was nach der Begegnung sein könnte. "Wir wollen nicht den Fokus verlieren. Der liegt voll und ganz auf Hoya. Wir werden sie nicht unterschätzen, das wäre der falsche Weg", erwartet der Coach, dass seine Elf die Partie von der ersten Minute an so ernst nimmt wie jedes andere Spiel in dieser Saison und den Gegner, der vier Mal in Serie sieglos geblieben ist, nicht unterschätzt. "Für Hoya geht es um sehr viel. Sie müssen gewinnen", weiß Stindt, dass die Gäste deutlich mehr Druck haben als die Gastgeber. Hoya braucht im Abstiegskampf jeden Punkt. Der Rückstand auf Relegationsrang 13 beträgt zwar nur drei Zähler, doch bei nur noch sechs Spielen haben die Gäste auch beim Spitzenreiter keinen Punkt zu verschenken.

Noch nie in der Landesliga

Eine gewisse Portion Druck werden sich auch die Stuhrer machen. Sie wollen die Meisterschaft so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen. Von Nervosität war der Spitzenreiter bislang allerdings ganz weit entfernt. Souverän marschiert er durch die Rückserie, seit acht Begegnungen ist er ungeschlagen. "Wir müssen nicht gewinnen, aber wir wollen es natürlich. Wir haben eine super Serie hingelegt und mehrere überzeugende Siege am Stück gefeiert. Wir haben vier Matchbälle und wollen den ersten nutzen", betont Stindt. Auch er weiß: Zuhause feiert es sich am schönsten. Die Spieler seien jedenfalls bis in die Haarspitzen motiviert. "Die Jungs sind alle heiß. Für uns als Trainer wird es eine schwierige Situation sein, einigen zu sagen, dass sie nicht spielen werden. In so einem Spiel will jeder dabei sein." Nicht mitwirken können Jendrik Wetjen (privat verhindert), Bjarne Voigt (Urlaub), Fabian Bischoff (Schulterverletzung) und Danny Pankratz (Bänderriss). Am Optimismus der Gastgeber ändert das freilich nichts: "Wir ziehen unser Ding durch. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir am Mittwoch Meister werden." Die Meisterschaft wäre eine Sensation: "In der Landesliga hat der TV Stuhr noch nie gespielt", weiß Stindt um die historische Bedeutung des Aufstiegs. Umso mehr hofft er darauf, dass viele Anhänger das Team beim womöglich letzten und entscheidenden Schritt in die sechste Liga unterstützen. "Wir würden uns über jeden Zuschauer freuen."

Übrigens können die Stuhrer auch Meister werden, wenn sie die Partie nicht gewinnen: Dann dürfte der Tabellenzweite TuS Sulingen U23 seine Partie beim erstarkten TSV Mühlenfeld, die zeitgleich angepfiffen wird, nicht gewinnen. Mit dieser Möglichkeit beschäftigen sich Stephan Stindt, Christian Meyer und Co. allerdings nicht. Sie werden keinen Spion beim Parallelspiel vor Ort haben. "Wir wollen es aus eigener Kraft schaffen", betont Stindt. Auf die eigene Stärke vertrauen – mit dieser Devise ist der Spitzenreiter in dieser Saison immer sehr gut gefahren.