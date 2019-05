Tim Langreder und der TV Stuhr erwarten den TuS Sulingen. (Braunschädel)

Stuhr. Es ist das letzte Landesliga-Hallo an der Pillauer Straße, aber es ist ein großes: Zum vorerst letzten Heimspiel als Sechstligist erwartet der TV Stuhr am Sonntag den TuS Sulingen. Ins Kreisderby (Anstoß: 15 Uhr) startet die Mannschaft der Trainer Christian Meyer und Stephan Stindt mit zwei Zielen: Zum einen will sie im letzten Versuch doch noch den ersten Heimsieg schaffen, zum anderen möchte sie noch die Rote Laterne abgeben.

Christian Meyer ist ehrlich: „Letztendlich ist man auch froh, wenn nach einer intensiven Saison die Pause kommt.“ Ganz so weit ist es noch nicht, denn 180 Minuten trennen die Stuhrer noch vom Ende der Spielzeit. Für das Derby gegen die Sulinger, die im vergangenen Jahr noch zwei Klassen höher als der Gastgeber spielten, werden sie sich allerdings noch einmal aufraffen, den Abstieg ebenso beiseite schieben wie die Heimbilanz, die nach 14 Spielen keinen Sieg und nur fünf Punkte aufweist. „Das darf uns alles nicht interessieren. Das Spiel gegen Sulingen ist noch mal ein Highlight“, freut sich Meyer auf das Derby, für das die Gastgeber noch einmal alle Kräfte bündeln wollen, um den Gästen das Leben schwer zu machen – ähnlich wie im Hinspiel, das sie nach großer Gegenwehr mit 2:4 verloren.

„Eine starke Mannschaft mit einer klaren Idee“, nennt Meyer die Sulinger um ihren Trainer Maarten Schops, die allerdings den Wiederaufstieg verpasst haben und derzeit Siebter sind. Allerdings – und das sagt viel über die Qualität des TuS aus – haben die Gäste nur fünf Spiele verloren und damit die wenigsten der Liga, gemeinsam mit dem Tabellenzweiten Hemmingen-Westerfeld. Der Höchstwert von elf Unentschieden ist der entscheidende Faktor dafür, dass die Entscheidung im Aufstiegsrennen ohne Sulingen fällt.

Das zwölfte Remis wäre am Sonntag im sogenannten Käfig, wo die Partie wegen der Leichtathletik-Mehrkampfmeisterschaften stattfindet, für die Stuhrer ein Erfolg – selbst wenn die Saison für die Gastgeber ohne Heimsieg enden sollte.