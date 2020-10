Das Derby lebte vom Kampf, wie hier zwischen Lahausens Kevin Gibek (Mitte) und Fabian Tinzmann. (Thorin Mentrup)

Sudweyhe. Besser kann ein Sonntag für den TuS Sudweyhe II nicht laufen: Das Derby gegen den TSV Weyhe-Lahausen gewonnen und dann auch noch die Tabellenführung in der Kreisliga Diepholz Nord übernommen. Kein Wunder, dass Trainer Eduard Scharf nach dem 1:0 (0:0) über den Nachbarn gute Laune hatte. Wobei ihm nicht alles gefallen hatte an diesem Derby.

„Wir sind natürlich glücklich darüber, dass wir gewonnen haben“, begann der Coach, analysierte allerdings auch ehrlich, wie er die Partie gesehen hatte. Denn den Erwartungen eines Spitzenspiels wurde das Aufeinandertreffen kaum einmal gerecht. Kaum Möglichkeiten auf beiden Seiten und auch nur wenige fußballerische Elemente prägten die Begegnung. „Es war sehr holprig“, fand Scharf. Seine Mannschaft habe viele Fehler gemacht und dadurch keinen Spielfluss aufbauen können. Der Trainer machte das überschaubare Niveau aber auch am Kontrahenten fest. „Wann können wir endlich mal gegen einen Gegner einfach nur Fußball spielen?“, fragte er vielsagend. Dass sich selbst der TSV überwiegend auf die Defensive konzentriere und mit vielen langen Bällen agiere, hätte er nicht erwartet. „Das ist schade. Woche für Woche spielen wir gegen Gegner, die sich hinten reinstellen“, ärgerte sich Scharf. „Denn eigentlich hast du ja nichts zu verlieren bei diesem Modus“, wünschte er sich ein offeneres Visier des Kontrahenten.

Der musste unter anderem auf Tim Eichhorn, Christian Wiesner und Tarek Azeldin verzichten. Sicherlich ein Grund dafür, warum der TSV nicht komplett den offenen Schlagabtausch mit den Grün-Weißen suchte. „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt“, fand Lahausens Trainer Thorsten Eppler. Er hatte seine Mannschaft im ersten Durchgang stärker gesehen. „Da hätten wir in Führung gehen können“, fand er. Eigentlich sogar gehen müssen. Doch Dominik Mahn verfehlte das leere Tor und kurz darauf scheiterte Moritz Drescher an der Latte. Auf der anderen Seite hatte der TuS direkt in der ersten Minute eine Großchance, als Jonas Brown einen nach einem schnellen Vorstoß und einer Hereingabe von rechts den Kasten verfehlte. „Das war unser bester Angriff“, sagte Scharf, der in seiner Startformation den A-Jugendlichen Michael Pfafenrot, Malte Buntemeyer und Mika Bade das Vertrauen schenkte. Dass in den 89 Minuten danach kein Spielzug mehr diese Schärfe und – bis auf den Abschluss – diese Konsequenz erreichte, sagte viel aus über das Duell, das ausschließlich vom Kampf und von der Spannung lebte.

Eppler fand an der Herangehensweise seines Teams wenig zu kritisieren. „Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft mit den besseren Chancen“, sagte er. Nach dem Seitenwechsel aber sei es seiner Elf nicht mehr gelungen, vernünftig nach vorn zu kommen und nach Ballgewinnen schnell umzuschalten und den direkten Weg in die Spitze zu suchen. So hatten die Lahauser im ersten Durchgang immer mal wieder Ansätze von Gefahr heraufbeschworen. Scharf war derweil froh, „dass die Mannschaft gewonnen hat, die zwar nicht gut gespielt, aber die es fußballerisch versucht hat“. Auch wenn dabei kaum einmal Gelegenheiten heraussprangen. Gewundert habe er sich über die zahlreichen Kommentare der Gäste auf dem Feld. Das sei ihm zu viel gewesen. „Wir müssen uns ja nicht bei Markus Lanz bewerben“, meinte er.

Dabei gab es aus Lahauser Sicht durchaus Gesprächsstoff. Vor allem mit Schiedsrichter Danny Barenscheer und seinen Assistenten Sönke Warners und Benny Wolle haderten sie einige Male. Besonders bei der spielentscheidenden Szene, als sie nach einem Zweikampf zwischen Drescher und Ole Ahrlich einen Freistoß forderten. Das Spiel lief jedoch weiter, Sudweyhe traf prompt durch Joker Lars-Hendrik Hasselbring (79.). „Aus meiner Position war es ein Foul“, so Eppler. Ahrlich habe Drescher hinten getroffen. „Es ist ärgerlich, dass wir so den Gegentreffer kassieren.“ Allein daran wollte er die Derbyniederlage freilich nicht festmachen. „Das wäre zu einfach“, wusste der Trainer.

Verloren ist für die Lahauser im Rennen um einen Platz in der Meisterrunde noch nichts. Als Dritter haben sie weiterhin gute Karten. Das beste Blatt aber hat der TuS. Dem Derbysieg sei Dank.