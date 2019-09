Sudweyhe. Dieser Auftritt schmeckte Eduard Scharf gar nicht: „Uns fehlt die Einstellung“, ärgerte sich der Trainer des Fußball-Kreisligisten TuS Sudweyhe II nach der 2:3 (0:3)-Niederlage gegen den SV Dickel am Donnerstagabend. Zum zweiten Mal in Folge verließ seine Elf den Platz als Verlierer, und das erneut gegen einen Gegner, dem die Grün-Weißen eigentlich überlegen sein sollten.

Genau dieser Punkt stimmte Scharf besonders nachdenklich. „Das Lahausen-Spiel ist uns zu Kopf gestiegen“, erinnerte er an den ganz starken Auftritt im Derby vor rund einem Monat. „Seitdem ist es komplett anders.“ Anders, das bedeute in diesem Fall: Der TuS nehme seine Leistung vom Derby als selbstverständlich hin und glaube, dieses Level ohne großes Zutun zu erreichen. Doch so leicht sei das eben nicht. Das wurde den Sudweyhern vom SVD knallhart vor Augen geführt. „Dickel hat versucht mitzuspielen. Das sollte uns ja eigentlich liegen. Aber sie haben sich reingehauen und gekämpft. Das hat in der ersten Halbzeit gegen uns gereicht, weil wir das nicht gemacht haben“, seufzte Scharf. Die Folge war der 0:3-Rückstand nach 45 Minuten. Hauke Wendt traf doppelt für den Aufsteiger, Jannik Schilling legte nach. Und Sudweyhe hatte keine Antwort, zumindest nicht vor der Pause. „Das 0:3 war nicht einmal unverdient“, musste Scharf anerkennen. Dass so ein Resultat für eine Truppe von Sudweyhes Qualität vollkommen inakzeptabel ist, versteht sich von selbst. Verstanden hatten das offenbar auch die Spieler. Allerdings mit einer langen Verzögerung. Im zweiten Durchgang „war das dann schon besser. Da haben es die Jungs versucht“, sah Scharf eine Steigerung seines Teams. Gegen die Gäste, die nun mit einer Fünfer- und einer Viererkette die Räume ganz eng machten, war das Unterfangen, zumindest einen Punkt zu retten, aber freilich deutlich schwieriger geworden. Und trotz Daniel Kochs Doppelpack wollte es den Sudweyhern nicht mehr gelingen. „Mit Glück hätten wir ein 3:3 mitnehmen können“, sagte Scharf. Doch er wusste mit Blick auf die Versäumnisse des ersten Durchgangs auch: „Das wäre nicht verdient gewesen.“