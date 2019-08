Dieser Pflichtspielauftakt ist ein ganz besonderer für die B-Juniorenfußballer des TuS Sudweyhe: Sie dürfen im Niedersachsenpokal ran. Gegner am Mittwochabend ist der JFV Nordwest, der als Regionalligist zwei Klassen höher spielt als die Grün-Weißen, die in der Landesliga auf Torejagd gehen. Die Partie wird um 18.30 Uhr auf der Sportanlage an der Altenauer Straße angepfiffen.

Lutz Schröder, Jugendkoordinator der Sudweyher, spricht angesichts des Zwei-Klassen-Unterschieds von einem Duell David gegen Goliath. Und keine Frage: Die Sudweyher, die mit zahlreichen Neuzugängen in die Saison starten, sind auf dem Papier der krasse Außenseiter. Sie werden übrigens nicht vom neuen Trainer Jan Lehmkuhl betreut: Der Coach, der vom Herren-Kreisligisten TSV Bramstedt zum TuS gewechselt ist, weilt im Urlaub. Benjamin Jacobeit und Oliver Köppener werden die Sudweyher Talente coachen und mit ihnen versuchen, für die faustdicke Überraschung zu sorgen.

Dennoch spricht fast alles für die Gäste. Der JFV, zu dem sich die Oldenburger Vereine VfB und VfL in den Leistungsmannschaften von der C- bis zur A-Jugend zusammengeschlossen haben, startet am 24. August beim VfL Osnabrück in die Regionalliga-Saison. Das Spiel beim TuS ist eine Art Generalprobe. Denn nur im Falle des Weiterkommens würde vor dem Punktspielstart noch ein weiteres Pokalspiel dazukommen. Der Gegner steht bereits fest: Es ist der BSV Kickers Emden.