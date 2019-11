Sudweyhe. Die C-Junioren des TuS Sudweyhe haben am neunten Spieltag der Fußball-Landesliga Hannover ihre erste Saisonniederlage einstecken müssen. Dem JFV Calenberger Land unterlagen die jungen Kicker von Trainer Houssam Hassoun deutlich mit 1:4 (1:2). Mit dem Auswärtstriumph verdrängten die Gäste die Sudweyher vom zweiten Tabellenrang.

Das Spiel begann optimal für die Heimelf, die bereits nach elf Minuten in Führung ging. Einen Eckball von David Sagert verlängerte ein Calenberger Akteur per Kopf genau auf den im Fünfmeterraum lauernden Lukas Wetjen, der ins lange Eck einschob. Doch die Freude währte nur kurz: Tim Mook nutzte nach einer Ecke einen Fehler der Sudweyher Defensive zum Ausgleich (16.). „Beide Teams befanden sich auf gleichem Level und spielten mit offenem Visier. Es war ein richtiges Spitzenspiel. Das hat sehr viel Spaß gemacht, auch für Zuschauer“, registrierte Hassoun, dessen Mannschaft nach exakt einer halben Stunde in Rückstand geriet. Zunächst konnte Torhüter Fionn Zierden einen Versuch der Gäste parieren, doch beim Nachschuss von Usman Rasheed war er machtlos. Noch vor der Pause kam Lukas Kanowski nach einer Ecke von Sagert zum Kopfball, doch Calenbergs Keeper Jannis Ockenga parierte (34.). Pech hatte Julius Winkler, der nach dem Seitenwechsel lediglich den Pfosten traf (45.). Eine Minute später nutzte Gästespieler Luigi Rizzo einen Angriff über die Außen zum 1:3. Batuhan Demir erhöhte zum Endstand (63.). Sagert zielte fünf Minuten danach knapp vorbei, verpasste somit den zweiten Sudweyher Treffer. „Ich bin nicht enttäuscht. Wir haben einfach einen schlechten Tag gehabt. Man hat immer mal einen Ausrutscher“, sah Hassoun die Niederlage als nicht so tragisch an.