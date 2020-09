Auch Keno Behrmann traf für die Sudweyher. (Thorin Mentrup)

Barrien. Der TSV Barrien wartet weiter auf den ersten Punktgewinn in der Nordstaffel der Fußball-Kreisliga, der TuS Sudweyhe II feierte dagegen im zweiten Spiel den zweiten Sieg und setzt sich oben fest. Zufrieden wirkten die Grün-Weißen nach dem 3:1 (3:0)-Erfolg beim Aufsteiger allerdings nicht. Auf der anderen Seite konnten die Barrier dagegen etwas Positives mitnehmen aus der Partie.

Wirklich begeistert trotteten die Sudweyher nach dem Schlusspfiff nicht vom Platz. Torhüter Kevin Rajes schimpfte gar: „Das war ein peinlicher Auftritt nach der Pause.“ Was seine Mannschaft nach Wiederanpfiff auf den Rasen gebracht hatte, hatte ihm, das war deutlich zu hören, ganz und gar nicht gefallen. Sein Ärger über die Art und Weise war durchaus nachvollziehbar, denn die Gäste beschränkten sich darauf, ihren klaren Vorsprung zu verwalten. Dass sie nach dem völlig unnötigen Platzverweis gegen Barriens Ali Hassan (24.) mehr als eine Stunde lang in Überzahl gespielt hatten, war nach der Pause nicht mehr auszumachen gewesen.

Den zweiten Durchgang gewannen die Barrier sogar mit 1:0, weil Siraj Mahmoud traf (57.). „Das ist für uns das Positive. Für die Mannschaft ist es so auch moralisch besser“, sagte Daniele Guerra, Trainer der Gastgeber. Was die Einstellung anging, konnte er seiner Elf keinen Vorwurf machen. Viel mehr ärgerte er sich darüber, dass der Kraftakt keinen Punkt wert war. „Dafür haben die Sudweyher dann ihre Klasse zu gut ausgespielt“, fand Guerras Partner Karsten Kölle.

Drei Treffer in wenigen Minuten

Die Phase nach dem Platzverweis nutzten die in Abwesenheit von Eduard Scharf von Henrik Schmidt betreuten Gäste, um einen sicheren Vorsprung herauszuschießen: Marcel Ahlers (32.), Keno Behrmann (37.) und Justin Pakleppa per Strafstoß, nachdem Dominic Haider unsanft gestoppt worden war (39.), schossen die klare Führung heraus. „So macht das eine Mannschaft, die seit Jahren oben in der Kreisliga mitspielt“, sagte Kölle durchaus anerkennend.

So weit sind die Barrier freilich noch nicht. „Wir müssen aus diesen Spielen lernen“, meinte Guerra. In Sachen Cleverness und Spielstärke war Sudweyhe dem TSV im ersten Durchgang ein Stück voraus. Doch bereits vor der Pause schlichen sich mit der klaren Führung im Rücken die ersten Unkonzentriertheiten ein. Den Schalter konnte Sudweyhe nach dem Seitenwechsel dann nicht mehr umlegen. Die Gäste ließen Ideen und Tempo vermissen. „Schön war das nicht“, meinte Schmidt. „Aber man darf nicht vergessen, dass die Jungs lange Zeit pausieren mussten. Da funktioniert noch nicht alles wieder.“ Außerdem stimmte ja das Ergebnis. Der TuS zählt wieder zu den Spitzenteams. Dass es für die Barrier schwer werden würde, sich oben einzunisten, war ihnen klar. Deshalb waren weder Guerra noch Kölle allzu sehr deprimiert. „Wir können ja mithalten“, sagte Guerra. Nur frühe Platzverweise sollte sich sein Team nicht allzu oft erlauben.