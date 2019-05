Die Freude war groß im Lager der C-Junioren-Fußballer des TuS Sudweyhe. Durch einen hohen 7:0 (4:0)-Triumph gegen den Tabellenletzten TSV Pattensen sicherte sich die Mannschaft von Trainer Houssam Hassoun bereits am drittletzten Spieltag den Klassenerhalt in der Landesliga Hannover.

Bereits in der ersten Spielhälfte gelangen den klar dominierenden Sudweyhern vier Treffer. Den Torreigen eröffnete Nils Philipp Siemers, der einen langen Ball von Friedemann Pudack verwertete (7.). Kurze Zeit später spielte Joris Dettmer das Leder in die Schnittstelle auf Junis Hassoun, der verwandelte (10.). Louis Thelken passte das Spielgerät eine weitere Minute später auf Paul-Louis Franz, der zunächst am Pattenser Torwart scheiterte, beim anschließenden Nachschuss jedoch erfolgreich war. In der 34. Minute traf Dettmer aus 16 Metern zunächst an den Pfosten, den Abpraller brachte Yanneck Muntel im Tor unter. Einen schönen Spielzug über Junis Hassoun, Dettmer und Siemers vollendete Letztgenannter zum 5:0 (41.). Schließlich wurde Dettmer gefoult und Pudack verwandelte den Strafstoß sicher (55.). Thelken markierte dann nach Zusammenspiel mit Dettmer den letzten Treffer (60.). „Der Sieg hätte noch höher ausfallen können. Unser Ziel, den Klassenerhalt, haben wir jetzt erreicht und wollen mit viel Spaß in die letzten beiden Spiele gehen“, freute sich Coach Houssam Hassoun.